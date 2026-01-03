聽新聞
0:00 / 0:00

洪奇昌：川普淡化軍演 恐危台海

聯合報／ 記者羅印冲／台北報導

綠營大老、海基會前董事長洪奇昌指出，中共此次對台軍事演習，主要是針對「外部勢力的介入」；然而，美國總統川普的反應不但沒有任何的針對性、相反的卻以相對模糊的態度來淡化此次對台軍演的強度及嚴重性。他直言，川普對中共軍演的冷淡態度，對台海局勢來說是極具危險的。這種憂慮，在當前兩岸局勢下確實非常需要更審慎評估與思考。

洪奇昌向本報指出，作為一名長期關注兩岸關係與軍事戰略的政治觀察者，他察覺到川普最近對中共的「正義使命─二○二五」環台演習的表態，可能正在動搖過去幾年建立的威懾平衡。

洪奇昌認為，川普這種「冷淡」或「淡化」的態度，對台灣而言確實存在多重戰略風險，首先，是美國的戰略模糊轉向「戰略消極」。川普的發言給人的觀感是，只要不直接演變成大規模入侵，這類「封鎖演練」或「侵入領海」的挑釁，美國可能不會有實質反應。這可能被北京解讀為「灰帶衝突（Grey Zone Conflict）的綠燈」，讓北京推動的「台海內海化」法律戰得到有利條件。

洪奇昌表示，其次是鼓勵北京的「溫水煮青蛙」策略。北京若發現這類「切香腸」式的擴張不會招致美國的強硬回應，將會加速軍事常態化的壓力，進一步壓縮台灣的防禦反應空間。第三，交易主義與威懾力的脫鉤，川普傾向將台海問題視為「談判籌碼」或「商業保險」問題，加上個人化判斷，往往優先於體制性的安全承諾，這對仰賴穩定威懾框架的台灣來說，確實增加了預測上的危險與不確定性。

洪奇昌說，最後是盟友信心的潛在動搖。賴清德總統及其國安團隊應就此現象，加速和美方溝通，了解美國國防部、軍方對此次中共軍演態度，是否和川普相似。

共軍 軍演 川普 洪奇昌 台海 軍事

延伸閱讀

共軍軍演後美方反應受矚 學者分析：川普低調回應背後有這盤算

美日熱線！川普晚間與高市早苗通話 談訪美行程、印太情勢等議題

北京發布新拉美政策文件 美媒分析首要目的「斬斷台灣與友邦聯繫」

伊朗再爆反政府示威潮 川普出聲：若殺害示威者將前往救援

相關新聞

洪奇昌：川普淡化軍演 恐危台海

綠營大老、海基會前董事長洪奇昌指出，中共此次對台軍事演習，主要是針對「外部勢力的介入」；然而，美國總統川普的反應不但沒有...

川普、高市通話 確認同盟穩固

美國總統川普和日本首相高市早苗二日通話。通話後高市對媒體表示，旨在確認美日同盟的合作堅強穩固，兩人並同意就她今年春季的訪...

軍演結束後第3天…美國務院籲陸克制 促對話

對共軍日前舉行圍台軍演，美國國務院一日（台灣時間二日）發布聲明，呼籲中國大陸保持克制，停止對台的軍事施壓，並與台灣展開有...

共軍軍演後美方反應受矚 學者分析：川普低調回應背後有這盤算

解放軍東部戰區日前啟動「正義使命-2025」軍事演習，引發兩岸與國際高度關注。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，此次軍演在官方表態與軍事行動層面，針對性與實戰性均明顯升高，同時，美國總統川普對此作出的低調回應，釋放出值得關注的重要政治信號...

駐德代表谷瑞生受訪：中共若攻台 全球經濟損失慘重

中共解放軍日前舉行環台軍演，德國發行量最大日報「圖片報」（Bild）昨天刊載台灣駐德代表谷瑞生訪問，指出中國此舉屬蓄意軍...

「和平建立於自決權」菲參議員批中共環台軍演 陸駐菲使館回應

繼菲律賓國防部批評中國環台軍演破壞區域和平與穩定，菲律賓參議員潘吉里納也抨擊，中國環台演習為整個區域帶來敵意。他強調，和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。