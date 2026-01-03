聽新聞
川普、高市通話 確認同盟穩固

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美國總統川普日本首相高市早苗二日通話。通話後高市對媒體表示，旨在確認美日同盟的合作堅強穩固，兩人並同意就她今年春季的訪美行程展開具體協調。

高市說，川普在通話時再邀她訪美，在共軍日前大規模圍台軍演下，主要就印太等現勢交換意見，並確認美日緊密合作。美日領袖上次通話是去年十一月廿五日。

日本ＴＢＳ電視台二日晚間約九時多（台灣時間當晚約八時多）報導，美日領袖開始通話。兩人討論高市今年的美國行、共軍圍台軍演及對中政策。

高市正尋求在四月川普訪問中國大陸前就先訪美，與川普舉行面對面的峰會。日本富士新聞網（ＦＮＮ）二日報導，當天的通話是應高市所請。但ＴＢＳ報導，是應川普所請。

共軍 軍演 川普 高市早苗 日本

