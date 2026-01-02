共軍軍演後美方反應受矚 學者分析：川普低調回應背後有這盤算

解放軍東部戰區日前啟動「正義使命-2025」軍事演習，引發兩岸與國際高度關注。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，此次軍演在官方表態與軍事行動層面，針對性與實戰性均明顯升高，同時，美國總統川普對此作出的低調回應，釋放出值得關注的重要政治信號。

陸媒《觀察者網》「風聞」頻道12月31日刊載金燦榮評論文章，指出東部戰區此次軍演，外交部、國防部、東部戰區及國台辦均明確表示，行動針對的是台獨分裂勢力與國際干涉勢力。金燦榮分析稱，相較以往演訓，這次官方態度更明確、更堅決，軍事層面實戰性更強，對台灣所謂領海的包圍圈收得更緊、逼得更近。

內文提到，福建海警配合軍演展開環島巡航，充分彰顯了大陸對台灣行使法律管轄權。金燦榮認為，此次行動對戰略要地的管控與打擊目標的鎖定更加清晰，對台獨勢力與國際干涉力量的震懾效果亦顯著提升。

金燦榮指出，此次軍演的直接誘因主要有二。一是針對川普政府近期計畫向台灣出售一批總值約111億美元的武器，二是回應日本首相高市早苗日前在國會的「台灣有事論」說法。金燦榮在文中直言，高市早苗揚言若中國大陸採取武力統一行動，日本將對北京行使「集體自衛權」，直言「一個二戰戰敗國，竟然威脅要對戰勝國行使武力，太囂張了」，因此解放軍發起了針對性與實戰性都極強的演習。

文章並提到，軍演後在台灣內部引發焦慮情緒，部分政治勢力也藉此加大對賴清德的批評力度。

對於美國反應，金燦榮表示尤為值得關注。他指出，2025年中美互動中，經貿議題佔據較大比重，台灣問題在雙方高層會晤中並非核心焦點。去年10月30日於釜山舉行的會談，主要聚焦經貿與雙邊關係總體基調，會後川普在回應媒體提問時也表示，該次會談「沒有提及台灣」。

針對解放軍近期在台灣周邊的軍事行動，川普亦作出相對淡化的回應。他表示，「沒什麼讓我擔心的。什麼都沒有」，並稱相關演習是「他們在那個地區進行了20年的海軍演習」。

金燦榮認為，川普態度低調，原因主要有兩個層面。其一，是希望穩住中美關係，避免對美國經濟造成衝擊。他指出，美國當前債務規模已接近39萬億美元，即便聯準會降息，未來一個財政年度的償債成本仍將上升，美方在經濟層面「需要中國的配合」。此外，川普本人亦多次表達希望於今年4月訪華的意願。

其二，金燦榮分析，川普或判斷北京仍將和平統一置於優先選項，「以武促統」並非當下迫切選擇，局勢尚未走到不可收拾的階段，因而作出相對克制的回應。

展望今年台灣問題走向，金燦榮認為，將取決於多重因素，包括美國國內對華政策路線的博弈、賴清德政府的動向，以及日本方面尤其是高市早苗的言行。他指出，若美國建制派在內部競爭中佔上風，對台動作可能轉趨激進，進而衝擊中美關係；反之，若川普能掌控局面，務實派主張或將使政策保持低調。

文章最後指出，北京方面將保持戰略定力，集中精力處理經濟發展，為「十五五」規劃開局奠定基礎，同時按既定節奏推進統一進程。金燦榮表示，和平統一仍是最優選項，但隨著台灣內部態勢變化，和平空間正逐步收窄；軍事準備將持續推進，「以武促統」可能成為更現實的政策工具之一，但具體方式仍需審慎評估，視局勢發展而定。

文章授權轉載自《香港01》