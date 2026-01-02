共軍對台軍演遭美日關切 陸國防部：不接受任何人束縛遏制台獨的手腳

共軍日前在台灣周遭舉行「正義使命-2025」演習，遭到美、日、澳、菲、歐盟等對此表示關切與喊話中共保持克制，對此大陸國防部強調，沒有人比我們更珍視台海和平，但我們絕不接受任何人任何勢力以維護台海和平為由，「束縛我們遏制台獨分裂活動的手腳」；絕不允許任何人任何勢力打著和平的幌子，「干涉中國內部事務，禍亂台海」。

大陸國防部發言人張曉剛2日午間發表答記者問，他指出，共軍東部戰區成功組織「正義使命-2025」演習，全面檢驗任務部隊一體化聯合作戰能力，充分展示「打獨促統、反制干涉」的強大實力，「鮮明昭示任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必遭堅決回擊、任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不可能得逞」。

他強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。他聲稱，共軍位於台灣島周邊組織反分裂反干涉行動，「完全正當必要、無可非議」。台海最大的現狀就是海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅就是台獨分裂行徑和外部勢力縱容支持。

他同時也強調，沒有人比我們更珍視台海和平，但我們絕不接受任何人任何勢力以維護台海和平為由，束縛我們遏制台獨分裂活動的手腳；絕不允許任何人任何勢力打著和平的幌子，干涉中國內部事務，禍亂台海。

最後他敦促「有關國家和機構」嚴格恪守一個中國原則，停止對台獨勢力縱容支持，停止在台海問題上攪局生事；希望廣大台灣同胞切實認清賴清德「台獨引戰」的極端危險性和危害性，防止被台獨勢力蒙蔽裹挾，切實維護好自身安全福祉和中華民族根本利益。

他指出共軍「將持續加強練兵備戰，隨時準備回擊謀獨挑釁行徑，堅決挫敗一切外來干涉圖謀，捍衛國家主權、統一、領土完整」。