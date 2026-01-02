解放軍對台軍演…美首表態！國務院發言人籲停止對台施壓

解放軍圍台軍演結束翌日，美國國務院星期四（1月1日）呼籲中國大陸保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）星期四在國務院官網上發布簡短聲明稱，中國針對台灣及該地區其他國家的軍事活動和言論，不必要地加劇了緊張局勢。我們敦促北京保持克制，停止對台灣的軍事施壓，轉而進行有意義的對話。

他表示，美國支持台海和平穩定，反對任何單方面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。

皮戈特的這一聲明是美國總統川普在佛州海湖莊園被問及演習看法時表示他並不感到擔憂後，首次發出的官方正式表態。不過這聲明選擇了以一紙書面的新聞稿的形式發出，似有刻意低調的用意。

解放軍12月29日無預警宣布大規模圍台軍演「正義使命—2025」，並於隔天（30日）在台灣本島週邊進行實彈射擊，發射的共27枚火箭彈落點迫近台灣24海里線，是史上距離台灣最近的一次實彈射擊。

此次軍演陸續引致包括日本、澳洲、英國和歐盟等國家和地區表示關切。