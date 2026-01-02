日媒：滾裝船納入共軍登陸演習 提升對台侵略力

中央社／ 東京1日專電

日媒透過衛星影像分析，中國軍隊在東部與南部沿岸反覆實施登陸作戰演練，不僅部署多組搭載大型移動式棧橋的船隊，更納入民間大型貨物船「滾裝船」，反覆進行軍民聯合訓練。美日政府研判，中國正透過民間船隻提升對台侵攻能力，正加強警戒。

「讀賣新聞」透過取得的人工衛星影像、公開船舶資訊的分析，以及對日本政府相關人士的採訪，掌握上述動向。

報導指出，解放軍所運用的船隊，由3艘搭載可折疊棧橋的船隻組成。這3艘船可在近海向沙灘或淺灘方向連結，架設總長約800公尺的巨型登陸橋，使無法直接靠岸的船隻得以在外海卸載人員與重裝備。

根據美國海軍戰爭學院（Naval War College）的報告，這類船隊隸屬軍方，並於2025年首次確認以3艘一組的方式運用。

「讀賣新聞」取得的衛星影像顯示，去年9月29日，在中國東部浙江省台州市，以及相距約1100公里的南部廣東省廣州市，確認分別有3艘搭載移動式棧橋的船隻停泊。

在浙江省寧波市的島嶼地區，去年7月3日曾觀測到3艘船連結、架設移動式棧橋，同年10至11月間，也多次被確認到類似活動。附近的陸上區域可見設施建設持續進行，日本政府認為，該處可能是新的登陸作戰演習場，正密切關注相關動向。

此外，滾裝船（Ro-Ro）是一種可讓載有貨物的卡車、裝甲車等車輛自行駛入、駛出的民間貨船，透過斜坡板即可迅速進行裝卸。美國海軍戰爭學院於2024年2月發布的報告指出，中國在2023年共計15艘滾裝船「參與了多項軍事活動」。

在廣東省湛江市的演習場，去年3月21日觀測到3艘船隻進行架設移動式棧橋的訓練。透過分析船舶自動識別系統（AIS）資料發現，2天後的3月23日至27日，滾裝船曾在該演習場附近活動，研判可能參與了使用移動式棧橋的聯合演練。

一般認為，中國軍若對台灣發動侵略，將先進行海上封鎖，並對港口、機場等設施發動攻擊，以確保制海權與制空權，隨後再動用兩棲突擊艦等實施登陸作戰。中國軍於去年12月29日至30日實施的演習，內容即被認為是假想海上封鎖，以兩棲突擊艦進行登陸作戰。

不過，中國軍方被認為大型登陸艦數量不足。英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）出版的「軍事平衡」（The Military Balance）報告指出，中國軍隊現役的大型登陸艦（包含3艘兩棲突擊艦）僅11艘。

美國國防部去年12月23日發布的中國年度軍力報告指出，中國軍方「可能正持續透過與滾裝船進行協同訓練，以彌補運輸能力不足的問題」。

