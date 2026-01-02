聽新聞
「滿足急迫需求」洛馬獲3億美元對台軍售合約 預計2031年才完成

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
美國國防部去年十二月卅一日宣布，洛克希德馬丁公司獲得一份對台軍售合約，以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。合約的金額上限為三點二八五億美元，其中一點五七三億美元已在簽約時動用對外軍售（ＦＭＳ）資金支付。

五角大廈聲明說，「合約內容包含採購並交付五十五套裝有紅外線搜索追蹤系統（ＩＲＳＴ）的軍團強化感測莢艙、處理器、莢艙容器及處理器容器，以滿足台灣空軍的急迫作戰需求」。

合約將於佛羅里達州奧蘭多進行，預計二○三一年六月前完成。

這項軍售重點「紅外線搜索追蹤莢艙」設備，主要裝載在Ｆ—16戰機機腹下方，能偵測第五代匿蹤戰機，可以對付共軍殲—20戰機。

這項軍售透過對外軍售制度（Foreign Military Sales，ＦＭＳ）進行，由美國國防合作安全局協助，旨在促進美國向外國政府出售武器、國防裝備、國防服務和軍事訓練。在這個過程中，買方與國防承包商不直接進行交易，而是透過國防合作安全局作為中介，處理相關事務。

國防合作安全局負責處理採購、物流和交付等事務，同時也經常提供產品支持、培訓和基礎設施建設，例如機庫、跑道和公用設施等。

路透說，美國川普政府去年十二月中旬才宣布向台灣出售總額一百一十一億美元的軍售案，為美國歷來最大一波的對台軍售。美國依法有義務提供台灣自衛所需的武器裝備，但這類軍售持續成為美中摩擦的根源。

台灣海巡署則說，歷經中國大陸在台灣附近海域舉行大規模軍演後，台灣仍維持高度戒備並啟動海上緊急應變中心，密切監控大陸海軍演習。

共軍 軍演

