強化侵台能力！共軍頻動員滾裝船登陸演訓 美日提高警戒

日本讀賣新聞報導，中共解放軍多次在中國東部與南部沿岸部署搭載移動式卸貨平台（登陸橋）的船隊，進行登陸演習。演習動員滾裝船等民間特殊貨船，進行軍民聯合訓練。美日兩國政府研判，共軍正利用民間商船強化入侵台灣能力，已提高警戒。

讀賣分析人造衛星影像、船舶公開資訊，加上採訪日本政府相關人士，確認船隊是由三艘搭載可折疊卸貨平台的船隻構成，三艘船可從外海連結沙灘，架設約八百公尺的巨大平台。

滾裝船可讓大型車輛直接開進和開出貨艙，包括戰車、裝甲車，配合折疊卸貨平台，可運送軍用車輛直接登陸。美國智庫「戰略與國際研究中心」二○二三年就曾提出報告，稱中國正在增建滾裝船，這些船除平時的運輸功能，還可在攻擊台灣時使用，彌補共軍渡海能力不足問題。不過，滾裝船很容易成為戰機、軍艦和反艦飛彈的活靶。

讀賣根據衛星影像報導，二○二五年九月廿九日確認到在浙江台州市以及廣東廣州市，有三艘卸貨平台船隻分別停泊於港口。這是第一次確認有多個船隊同時集結。

在浙江省寧波市的島嶼區域，多次確認三艘船連結並架設移動式卸貨平台。日本政府研判該地區可能是新的登陸作戰演習場，正密切關注。

此外，廣東省湛江市的演習場於二○二五年三月廿一日也確認到三艘船做相同訓練。

讀賣指出，一般認為解放軍若對台灣發動攻擊，將進行海上封鎖，掌握制海權與制空權，再動用登陸艦等進行登陸作戰。不過，解放軍的大型登陸艦數量仍不足。美國國防部去年十二月廿三日公布的年度報告指出，解放軍「持續與滾裝船進行聯合訓練，可能意在彌補運輸能力不足」。

報告分析，解放軍透過設置移動式卸貨平台，使無法直接駛上海灘或淺灘的滾裝船停泊於外海平台，再將登陸作戰所需的裝備卸載上岸，並反覆進行相關訓練。