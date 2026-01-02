聽新聞
強化侵台能力！共軍頻動員滾裝船登陸演訓 美日提高警戒

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
共軍船隻於2025年12月30日，在中國東部福建省平潭島在軍演期間執行巡邏任務。法新社
共軍船隻於2025年12月30日，在中國東部福建省平潭島在軍演期間執行巡邏任務。法新社

日本讀賣新聞報導，中共解放軍多次在中國東部與南部沿岸部署搭載移動式卸貨平台（登陸橋）的船隊，進行登陸演習。演習動員滾裝船等民間特殊貨船，進行軍民聯合訓練。美日兩國政府研判，共軍正利用民間商船強化入侵台灣能力，已提高警戒。

讀賣分析人造衛星影像、船舶公開資訊，加上採訪日本政府相關人士，確認船隊是由三艘搭載可折疊卸貨平台的船隻構成，三艘船可從外海連結沙灘，架設約八百公尺的巨大平台。

滾裝船可讓大型車輛直接開進和開出貨艙，包括戰車、裝甲車，配合折疊卸貨平台，可運送軍用車輛直接登陸。美國智庫「戰略與國際研究中心」二○二三年就曾提出報告，稱中國正在增建滾裝船，這些船除平時的運輸功能，還可在攻擊台灣時使用，彌補共軍渡海能力不足問題。不過，滾裝船很容易成為戰機、軍艦和反艦飛彈的活靶。

讀賣根據衛星影像報導，二○二五年九月廿九日確認到在浙江台州市以及廣東廣州市，有三艘卸貨平台船隻分別停泊於港口。這是第一次確認有多個船隊同時集結。

在浙江省寧波市的島嶼區域，多次確認三艘船連結並架設移動式卸貨平台。日本政府研判該地區可能是新的登陸作戰演習場，正密切關注。

此外，廣東省湛江市的演習場於二○二五年三月廿一日也確認到三艘船做相同訓練。

讀賣指出，一般認為解放軍若對台灣發動攻擊，將進行海上封鎖，掌握制海權與制空權，再動用登陸艦等進行登陸作戰。不過，解放軍的大型登陸艦數量仍不足。美國國防部去年十二月廿三日公布的年度報告指出，解放軍「持續與滾裝船進行聯合訓練，可能意在彌補運輸能力不足」。

報告分析，解放軍透過設置移動式卸貨平台，使無法直接駛上海灘或淺灘的滾裝船停泊於外海平台，再將登陸作戰所需的裝備卸載上岸，並反覆進行相關訓練。

共軍 軍演

「滿足急迫需求」洛馬獲3億美元對台軍售合約 預計2031年才完成

美國國防部去年十二月卅一日宣布，洛克希德馬丁公司獲得一份對台軍售合約，以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。合約的金額上...

解放軍無人機「俯瞰」台北101是真的嗎？專家：恐為認知戰操作

中國2025年尾聲再度發動圍台軍演，解放軍在台灣周邊舉行演訓之際，也在網路發布宣傳。其中，據稱是「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」的黑白畫面與社群貼文，在兩岸引發熱議。

澳洲譴責共軍環台軍演…陸駐澳使館反嗆「顛倒黑白」 提嚴正交涉

澳洲外交部昨天發聲明譴責共軍環台軍演，並警告軍演「有促使區域緊張升溫的風險」。中國駐澳洲大使館發言人今天聲稱，澳方的聲明...

中稱數十國支持軍演 外交部：扈從中國屬為虎作倀

中國外交部稱數十國支持中國軍演。外交部發言人蕭光偉今天表示，中國在台灣周邊進行軍演不僅違反聯合國憲章，也嚴重影響區域安全...

立陶宛關切中共軍演 林佳龍：展現台立共享民主價值

中共環台軍演昨天結束，立陶宛呼籲勿單邊破壞現狀。外交部今天表示，部長林佳龍歡迎立陶宛展現台立共享自由民主理念價值，以及堅...

