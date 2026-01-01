快訊

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮溪出海口 拖船搶救也受困「1船員頭部受傷」

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲譴責共軍環台軍演…陸駐澳使館反嗆「顛倒黑白」 提嚴正交涉

中央社／ 台北1日電
圖為北京街頭的巨幅電視，報導解放軍對台灣軍演。(路透)
圖為北京街頭的巨幅電視，報導解放軍對台灣軍演。(路透)

澳洲外交部昨天發聲明譴責共軍環台軍演，並警告軍演「有促使區域緊張升溫的風險」。中國駐澳洲大使館發言人今天聲稱，澳方的聲明混淆是非，已向澳方提出嚴正交涉。

澳洲外交部昨天發布聲明，譴責共軍環台軍演，並指澳洲堅決反對任何將意外、錯估或升級情勢等風險提高的行動；又指分歧應透過對話解決，而非動用武力或脅迫手段，並警告這些軍事演習「有促使區域緊張升溫的風險」。

據中國駐澳洲大使館網站，中國駐澳洲大使館發言人今天回應澳方聲明。該發言人聲稱，澳方有關聲明「顛倒黑白、混淆是非」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉。

該發言人表示，「一個中國」是中澳關係的政治基礎。中方強烈敦促澳方恪守政治承諾，停止干涉中國內政，停止縱容「台獨分裂行徑」，為中澳關係健康穩定發展營造良好環境。

另外，據中國駐荷蘭大使館網站，中國駐荷蘭大使館發言人今天表示，日前，歐盟對外事務部及少數組織就共軍軍演「說三道四」，個別荷蘭政客在個人社交媒體上轉載。

該發言人表示，歐盟對外事務部及一些組織對「台獨分裂勢力以武謀獨」裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的「必要正義行動」說三道四。有關言論「違背一個中國原則，干涉中國內政」，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

該發言人表示，希望荷方恪守對中方做出的政治承諾，將一個中國原則落到實處，不向「台獨分裂勢力」發出任何錯誤訊號。

共軍 軍演 澳洲 外交部

延伸閱讀

中國大陸牛肉保障措施上路 澳洲憂衝擊逾10億澳元貿易

中稱數十國支持軍演 外交部：扈從中國屬為虎作倀

立陶宛關切中共軍演 林佳龍：展現台立共享民主價值

中共圍台軍演結束 3機25艦持續台海周邊活動

相關新聞

解放軍無人機「俯瞰」台北101是真的嗎？專家：恐為認知戰操作

中國2025年尾聲再度發動圍台軍演，解放軍在台灣周邊舉行演訓之際，也在網路發布宣傳。其中，據稱是「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」的黑白畫面與社群貼文，在兩岸引發熱議。

澳洲譴責共軍環台軍演…陸駐澳使館反嗆「顛倒黑白」 提嚴正交涉

澳洲外交部昨天發聲明譴責共軍環台軍演，並警告軍演「有促使區域緊張升溫的風險」。中國駐澳洲大使館發言人今天聲稱，澳方的聲明...

中稱數十國支持軍演 外交部：扈從中國屬為虎作倀

中國外交部稱數十國支持中國軍演。外交部發言人蕭光偉今天表示，中國在台灣周邊進行軍演不僅違反聯合國憲章，也嚴重影響區域安全...

立陶宛關切中共軍演 林佳龍：展現台立共享民主價值

中共環台軍演昨天結束，立陶宛呼籲勿單邊破壞現狀。外交部今天表示，部長林佳龍歡迎立陶宛展現台立共享自由民主理念價值，以及堅...

美日印澳大使北京會面…四方安全對話 抗中軍事侵略

共軍圍台軍演，日本政府十二月卅一日正式表態，日本外務省表示軍演升高台灣海峽緊張局勢，已向中方傳達日方的關切，並強調台海和...

陸軍演結束 批各國說三道四「虛偽」

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹在昨日晚間十八時宣布，東部戰區組織的「正義使命—二○二五」演習，已圓滿完成各項任務，全面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。