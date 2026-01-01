快訊

中稱數十國支持軍演 外交部：扈從中國屬為虎作倀

中央社／ 台北1日電
中華民國外交部。聯合報系資料照片
中國外交部稱數十國支持中國軍演。外交部發言人蕭光偉今天表示，中國在台灣周邊進行軍演不僅違反聯合國憲章，也嚴重影響區域安全，任何扈從中國挑釁行徑俱屬「為虎作倀」。

根據中國外交部官網，中國外交部發言人林劍於2025年12月31日回應中共環台軍演議題時，重申一中原則，並指數十個國家以各種形式表達對中國軍演的支持，中方反對部分國家或機構對中國軍演表達嚴重關切。

外交部發言人蕭光偉今天透過文字說明指出，中方謬論既不符合台海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反「聯合國憲章」有關不得使用威脅或武力的原則，外交部予以嚴正駁斥。

蕭光偉重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣人民有權利決定台灣的前途，中國無權置喙。

蕭光偉指出，中國近日在台灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反「聯合國憲章」有關不得使用威脅或武力的原則、再次片面破壞台海現狀，並嚴重影響台海及區域的安全與穩定，同時也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，不僅台灣，許多國家也都受到影響或波及，損人不利己，因此任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人，俱屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。

蕭光偉表示，誠摯感謝連日來國際社會紛紛仗義執言，尤其是多個友邦，以及日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳大利亞、紐西蘭、韓國、菲律賓等理念相近國家、歐盟對外事務部（EEAS）公開強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

蕭光偉說，呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，也竭誠歡迎國際友人訪台，持續深化交流合作，共同為維護區域和平穩定作出積極正面的貢獻。

共軍 軍演

相關新聞

中稱數十國支持軍演 外交部：扈從中國屬為虎作倀

中國外交部稱數十國支持中國軍演。外交部發言人蕭光偉今天表示，中國在台灣周邊進行軍演不僅違反聯合國憲章，也嚴重影響區域安全...

立陶宛關切中共軍演 林佳龍：展現台立共享民主價值

中共環台軍演昨天結束，立陶宛呼籲勿單邊破壞現狀。外交部今天表示，部長林佳龍歡迎立陶宛展現台立共享自由民主理念價值，以及堅...

美日印澳大使北京會面…四方安全對話 抗中軍事侵略

共軍圍台軍演，日本政府十二月卅一日正式表態，日本外務省表示軍演升高台灣海峽緊張局勢，已向中方傳達日方的關切，並強調台海和...

陸軍演結束 批各國說三道四「虛偽」

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹在昨日晚間十八時宣布，東部戰區組織的「正義使命—二○二五」演習，已圓滿完成各項任務，全面...

雙城論壇後馬上軍演…陸委會：兩手策略 國台辦：警告台獨

台北市長蔣萬安赴陸出席雙城論壇結束後，共軍馬上宣布環台軍演「正義使命—二○二五」，陸委會認為這是中共當局精心設計的兩手策...

觀察共軍軍演 李文忠：採購戰車自走砲 已不符未來戰爭需求

中共解放軍宣布對台軍演結束，前退輔會副主委李文忠今日發表他對軍演的觀察表示，共軍軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無...

