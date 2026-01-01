立陶宛關切中共軍演 林佳龍：展現台立共享民主價值

快訊

中央社／ 台北1日電
中華民國外交部。聯合報系資料照片
中共環台軍演昨天結束，立陶宛呼籲勿單邊破壞現狀。外交部今天表示，部長林佳龍歡迎立陶宛展現台立共享自由民主理念價值，以及堅定支持台海和平穩定現狀的立場。

立陶宛外交部昨天針對中國在台灣周邊舉行的大規模軍事演習表達關切，並指出相關行動升高台海緊張情勢，並對區域與國際和平穩定造成不利影響，呼籲避免單方面破壞現狀。

外交部今天透過新聞稿指出，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達感謝。

林佳龍表示，誠摯歡迎立陶宛政府針對中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切，展現台立共享自由民主理念價值，以及堅定支持台海和平穩定現狀的立場。

外交部重申，台灣將持續與立陶宛及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

共軍東部戰區2025年12月29日上午宣布在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習，並宣布2025年12月30日早上8時至下午6時在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，2025年12月31日傍晚6時宣布結束軍演。

共軍 軍演 立陶宛 林佳龍

