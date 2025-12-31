陸軍演結束 批各國說三道四「虛偽」

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹在昨日晚間十八時宣布，東部戰區組織的「正義使命—二○二五」演習，已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。李熹稱，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

東部戰區聲稱，此次軍演是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。本次軍演為期三日，時長略多於二○二五年四月「海峽雷霆—二○二五A」的兩日。

共軍在台灣周邊軍事演習，包含歐盟、日本、澳洲、歐洲多個國家與國際組織相繼發聲表達關切。

大陸外交部發言人林劍昨日批評指出，這幾個國家和機構對台獨分裂勢力以武謀獨裝聾作啞，卻對中共捍衛國家主權和領土完整的「必要正義行動」說三道四，十分虛偽。