快訊

新年股票怎麼選？2026年AI繼續橫著走 5檔台股外資最愛

無畏白金、白銀跳水 台指期夜盤再創歷史新高

獨／陳菊有望出院？傳病情好轉「這時回到崗位」 請辭未獲准原因曝

共軍環台軍演 法議員相繼發聲支持台灣

中央社／ 台北31日電

中國軍方實施環台軍事演習，法國國民議會及參議院多位議員在社群媒體發文挺台，直指中方恫嚇危害區域安全穩定。

中國共軍東部戰區29日在台灣周圍實施「正義使命-2025」演習，今天傍晚宣布結束。

法國國民議會友台小組副主席之一馬佐睿（LaurentMazaury）在社群媒體平台X發文表示，台灣的自決權應獲國際社會承認，中國對台灣的恫嚇令人無法接受；台灣抑制北京的區域霸權野心，有權和平生活。

國民議會友台小組另一位副主席馬蒂諾（EricMartineau）說，中國宣布在台灣周圍實施包括實彈射擊的軍演，違反聯合國憲章原則，危及區域穩定、安全、全球貿易，也傷害國際秩序及全球和平。

國民議會議員博多黑（Éric Bothorel）說，中國圍台軍事行動不是「演習」而是情勢升級，施壓恫嚇一個民主國家，對區域和全球穩定是很危險的事。

國民議會議員烏蘇法（Estelle Youssouffa，另譯：游蘇法）也寫道：「中國圍台軍演（實彈射擊和封鎖港口）是對區域安全、全球海上交通的直接威脅。」

參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）發文說，中國在台灣周邊實施實彈射擊演習，極度破壞區域穩定，台灣海峽的航行自由不能受到阻礙，台灣的未來不應受軍事手段逼迫。

共軍 軍演 法國

延伸閱讀

中共圍台軍演結束…專家：遠程火箭可能成對台軍事主力 須有因應

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

國台辦稱圍台軍演是正義之舉 民進黨批：無正當性

圍台軍演…趙少康籲：大陸自我克制 民進黨政府別裝沒事

相關新聞

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹31日18時宣布，東部戰區組織的「正義使命-2025」演習，已圓滿完成各項任務，全面檢驗...

中共軍演濫扯「主權」 陸委會：中華民國存在115年

中國大陸國台辦今天宣稱，中共對台軍演是「捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」。陸委會回應，不論中共說什麼、做什麼，都...

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

解放軍東部戰區12月29日起進行圍台軍演「正義使命-2025」。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校31日表示，「正義使命-2025」演習...

中共軍演尚未宣布結束 海巡艦艇持續監控中共海警船

中國人民解放軍東部戰區在台灣周邊海域實施聯合軍演，至今尚未宣布演習結束，據了解，目前中國海警船仍在中國宣布的演習區附近徘...

日、澳、歐盟關切中共軍演 北京嗆忽視台獨：說三道四十分虛偽

共軍在台灣周邊軍事演習，包含歐盟、日本、澳洲、歐洲多個國家與國際組織相繼發聲表達關切。大陸外交部發言人林劍31日表示，這...

中共圍台軍演 NHK問是否今天結束？國台辦僅答「8個字」

中共東部戰區29日宣佈在台灣周邊開展「正義使命-2025」軍事演習，31日的國台辦例行記者會上，日媒NHK問到，請問演習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。