共軍環台軍演 法議員相繼發聲支持台灣

中國軍方實施環台軍事演習，法國國民議會及參議院多位議員在社群媒體發文挺台，直指中方恫嚇危害區域安全穩定。

中國共軍東部戰區29日在台灣周圍實施「正義使命-2025」演習，今天傍晚宣布結束。

法國國民議會友台小組副主席之一馬佐睿（LaurentMazaury）在社群媒體平台X發文表示，台灣的自決權應獲國際社會承認，中國對台灣的恫嚇令人無法接受；台灣抑制北京的區域霸權野心，有權和平生活。

國民議會友台小組另一位副主席馬蒂諾（EricMartineau）說，中國宣布在台灣周圍實施包括實彈射擊的軍演，違反聯合國憲章原則，危及區域穩定、安全、全球貿易，也傷害國際秩序及全球和平。

國民議會議員博多黑（Éric Bothorel）說，中國圍台軍事行動不是「演習」而是情勢升級，施壓恫嚇一個民主國家，對區域和全球穩定是很危險的事。

國民議會議員烏蘇法（Estelle Youssouffa，另譯：游蘇法）也寫道：「中國圍台軍演（實彈射擊和封鎖港口）是對區域安全、全球海上交通的直接威脅。」

參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）發文說，中國在台灣周邊實施實彈射擊演習，極度破壞區域穩定，台灣海峽的航行自由不能受到阻礙，台灣的未來不應受軍事手段逼迫。