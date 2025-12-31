「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹31日18時宣布，東部戰區組織的「正義使命-2025」演習，已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。

李熹稱，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

解放軍東部戰區29日8時無預警宣布組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區聲稱，此次軍演是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。