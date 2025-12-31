中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

解放軍東部戰區12月29日起進行圍台軍演「正義使命-2025」。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校31日表示，「正義使命-2025」演習已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

2025年12月29日，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東等區域，開展「正義使命-2025」演習，並於30日早上8時至傍晚6時進行實彈射擊。

