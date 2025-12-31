快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

香港01／ 撰文：許祺安
中共軍演畫面。圖／截自「東部戰區」公眾號
中共軍演畫面。圖／截自「東部戰區」公眾號

解放軍東部戰區12月29日起進行圍台軍演「正義使命-2025」。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校31日表示，「正義使命-2025」演習已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

2025年12月29日，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東等區域，開展「正義使命-2025」演習，並於30日早上8時至傍晚6時進行實彈射擊。

圍台軍演│繼｢無人機看台北101｣後　大陸再發｢無人機俯瞰台灣｣影片

圍台軍演｜國台辦：統一大勢不可阻擋　絕不容忍台獨分裂行徑

文章授權轉載自《香港01》

共軍 軍演 解放軍 台獨

國台辦稱圍台軍演是正義之舉 民進黨批：無正當性

【重磅快評】軍演三個鏡頭令人沉默，解放軍對台已如入無人之境

圍台軍演…趙少康籲：大陸自我克制 民進黨政府別裝沒事

中共圍台軍演 NHK問是否今天結束？國台辦僅答「8個字」

相關新聞

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹31日18時宣布，東部戰區組織的「正義使命-2025」演習，已圓滿完成各項任務，全面檢驗...

中共軍演濫扯「主權」 陸委會：中華民國存在115年

中國大陸國台辦今天宣稱，中共對台軍演是「捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」。陸委會回應，不論中共說什麼、做什麼，都...

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

解放軍東部戰區12月29日起進行圍台軍演「正義使命-2025」。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校31日表示，「正義使命-2025」演習...

中共軍演尚未宣布結束 海巡艦艇持續監控中共海警船

中國人民解放軍東部戰區在台灣周邊海域實施聯合軍演，至今尚未宣布演習結束，據了解，目前中國海警船仍在中國宣布的演習區附近徘...

日、澳、歐盟關切中共軍演 北京嗆忽視台獨：說三道四十分虛偽

共軍在台灣周邊軍事演習，包含歐盟、日本、澳洲、歐洲多個國家與國際組織相繼發聲表達關切。大陸外交部發言人林劍31日表示，這...

中共圍台軍演 NHK問是否今天結束？國台辦僅答「8個字」

中共東部戰區29日宣佈在台灣周邊開展「正義使命-2025」軍事演習，31日的國台辦例行記者會上，日媒NHK問到，請問演習...

