日、澳、歐盟關切中共軍演 北京嗆忽視台獨：說三道四十分虛偽

共軍在台灣周邊軍事演習，包含歐盟、日本、澳洲、歐洲多個國家與國際組織相繼發聲表達關切。大陸外交部發言人林劍31日表示，這幾個國家和機構對台獨分裂勢力以武謀獨裝聾作啞，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要正義行動說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。

據央視，在今天的大陸外交部例行記者會上，央視記者提問，據報導，日本、澳洲、歐盟機構及一些歐洲國家就中方在台灣附近進行軍事演習公開表達關切。發言人對此有何回應？

林劍表示，這幾個國家和機構對台獨分裂勢力以武謀獨裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要正義行動說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。「中方對此堅決反對，並提出嚴正交涉。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。」

日本外務省發表發言人北村俊博今指出，政府認為這一系列軍事演習可能對區域穩定造成影響，並再次強調，日本一貫立場是期待有關台灣的議題能夠透過對話，以和平方式解決。

澳洲外交暨貿易部發布聲明指出，「澳洲堅決反對任何將意外、錯估或升級情勢等風險提高的行動」，「分歧應透過對話解決，而非動用武力或脅迫手段」，並警告這些軍事演習「有促使區域緊張升溫的風險」。

此前，英國外交部表示，軍演增加局勢緊張，和平的台海對全球繁榮和英國經濟至關重要，英國不支持任何片面試圖改變現狀或可能破壞穩定的作為；德國外交部則稱，對中國最近在台灣周邊的軍事演習表示擔憂。這些演習加劇了緊張局勢，並影響台灣海峽的穩定；歐盟對外事務部（EEAS）聲明指出，反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。