快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聽新聞
0:00 / 0:00

日、澳、歐盟關切中共軍演 北京嗆忽視台獨：說三道四十分虛偽

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍。歐新社資料照
大陸外交部發言人林劍。歐新社資料照

共軍在台灣周邊軍事演習，包含歐盟、日本、澳洲、歐洲多個國家與國際組織相繼發聲表達關切。大陸外交部發言人林劍31日表示，這幾個國家和機構對台獨分裂勢力以武謀獨裝聾作啞，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要正義行動說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。

據央視，在今天的大陸外交部例行記者會上，央視記者提問，據報導，日本、澳洲、歐盟機構及一些歐洲國家就中方在台灣附近進行軍事演習公開表達關切。發言人對此有何回應？

林劍表示，這幾個國家和機構對台獨分裂勢力以武謀獨裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要正義行動說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。「中方對此堅決反對，並提出嚴正交涉。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。」

日本外務省發表發言人北村俊博今指出，政府認為這一系列軍事演習可能對區域穩定造成影響，並再次強調，日本一貫立場是期待有關台灣的議題能夠透過對話，以和平方式解決。

澳洲外交暨貿易部發布聲明指出，「澳洲堅決反對任何將意外、錯估或升級情勢等風險提高的行動」，「分歧應透過對話解決，而非動用武力或脅迫手段」，並警告這些軍事演習「有促使區域緊張升溫的風險」。

此前，英國外交部表示，軍演增加局勢緊張，和平的台海對全球繁榮和英國經濟至關重要，英國不支持任何片面試圖改變現狀或可能破壞穩定的作為；德國外交部則稱，對中國最近在台灣周邊的軍事演習表示擔憂。這些演習加劇了緊張局勢，並影響台灣海峽的穩定；歐盟對外事務部（EEAS）聲明指出，反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。

共軍 軍演

延伸閱讀

大陸環台軍演 澳洲譴責破壞穩定、反對升高風險

圍台軍演…趙少康籲：大陸自我克制 民進黨政府別裝沒事

秀照片駁共軍封鎖 管碧玲：海巡才是台海唯一執法者

解放軍繞台軍演 外媒：現實性愈來愈強、行動愈發凌厲

相關新聞

中共圍台軍演 NHK問是否今天結束？國台辦僅答「8個字」

中共東部戰區29日宣佈在台灣周邊開展「正義使命-2025」軍事演習，31日的國台辦例行記者會上，日媒NHK問到，請問演習...

中共環台軍演 日正式表態：台海和平穩定對國際至關重要

共軍在台灣周圍舉行大規模軍演，日本政府今天正式表態。日本外務省表示，該行動升高了台灣海峽的緊張局勢，已向中方傳達日方的關...

共軍東部戰區再發宣傳影片MV 歌詞稱「倚外謀獨只能挨東風」

中共發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片，東部戰區今早發布短影片《奪權殺招》，展示「遠空狙殺、時敏點殺、...

中共軍演尚未宣布結束 海巡艦艇持續監控中共海警船

中國人民解放軍東部戰區在台灣周邊海域實施聯合軍演，至今尚未宣布演習結束，據了解，目前中國海警船仍在中國宣布的演習區附近徘...

日、澳、歐盟關切中共軍演 北京嗆忽視台獨：說三道四十分虛偽

共軍在台灣周邊軍事演習，包含歐盟、日本、澳洲、歐洲多個國家與國際組織相繼發聲表達關切。大陸外交部發言人林劍31日表示，這...

解放軍繞台軍演 外媒：現實性愈來愈強、行動愈發凌厲

中國人民解放軍東部戰區12月29日開展「正義使命-2025」演習，此舉引起外媒高度關注。美國「紐約時報」發文解讀稱，軍演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。