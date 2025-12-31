中共圍台軍演 NHK問是否今天結束？國台辦僅答「8個字」

中共東部戰區29日宣佈在台灣周邊開展「正義使命-2025」軍事演習，31日的國台辦例行記者會上，日媒NHK問到，請問演習今天是否會結束？發言人張晗僅表示，「關於演習具體事宜，請向有關部門詢問。」

共軍至31日仍未宣布「正義使命-2025」軍事演習結束。30日晚間，中共軍媒《解放軍報》「鈞聲」發布文章稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區繼續組織相關兵力，持續展開『正義使命-2025』演習。」

記者會中，張晗也回應關於軍演，稱解放軍有關軍事行動，是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。

張晗在記者會上提到，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。「我們對一切『台獨』分裂行徑絕不容忍、絕不姑息。中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」