快訊

中共圍台軍演 NHK問是否今天結束？國台辦僅答「8個字」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國台辦發言人張晗。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人張晗。記者陳政錄／攝影

中共東部戰區29日宣佈在台灣周邊開展「正義使命-2025」軍事演習，31日的國台辦例行記者會上，日媒NHK問到，請問演習今天是否會結束？發言人張晗僅表示，「關於演習具體事宜，請向有關部門詢問。」

共軍至31日仍未宣布「正義使命-2025」軍事演習結束。30日晚間，中共軍媒《解放軍報》「鈞聲」發布文章稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區繼續組織相關兵力，持續展開『正義使命-2025』演習。」

記者會中，張晗也回應關於軍演，稱解放軍有關軍事行動，是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。

張晗在記者會上提到，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。「我們對一切『台獨』分裂行徑絕不容忍、絕不姑息。中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

共軍 軍演 解放軍 國台辦 NHK

相關新聞

中共圍台軍演 NHK問是否今天結束？國台辦僅答「8個字」

中共東部戰區29日宣佈在台灣周邊開展「正義使命-2025」軍事演習，31日的國台辦例行記者會上，日媒NHK問到，請問演習...

中共環台軍演 日正式表態：台海和平穩定對國際至關重要

共軍在台灣周圍舉行大規模軍演，日本政府今天正式表態。日本外務省表示，該行動升高了台灣海峽的緊張局勢，已向中方傳達日方的關...

共軍東部戰區再發宣傳影片MV 歌詞稱「倚外謀獨只能挨東風」

中共發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片，東部戰區今早發布短影片《奪權殺招》，展示「遠空狙殺、時敏點殺、...

中共軍演尚未宣布結束 海巡艦艇持續監控中共海警船

中國人民解放軍東部戰區在台灣周邊海域實施聯合軍演，至今尚未宣布演習結束，據了解，目前中國海警船仍在中國宣布的演習區附近徘...

日、澳、歐盟關切中共軍演 北京嗆忽視台獨：說三道四十分虛偽

共軍在台灣周邊軍事演習，包含歐盟、日本、澳洲、歐洲多個國家與國際組織相繼發聲表達關切。大陸外交部發言人林劍31日表示，這...

解放軍繞台軍演 外媒：現實性愈來愈強、行動愈發凌厲

中國人民解放軍東部戰區12月29日開展「正義使命-2025」演習，此舉引起外媒高度關注。美國「紐約時報」發文解讀稱，軍演...

