共軍東部戰區再發宣傳影片MV 歌詞稱「倚外謀獨只能挨東風」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片。圖／取自東部戰區公眾號
中共發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片。圖／取自東部戰區公眾號

中共發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片，東部戰區今早發布短影片《奪權殺招》，展示「遠空狙殺、時敏點殺、飽和滅殺、致盲毀殺」等作戰招式，以及名為《沙場風雨兩岸燈》的MV，附上歌詞和樂譜。

根據影片《奪權殺招》的內容，「遠空狙殺」展示多架飛機從天空飛過的畫面，稱此舉「霹靂封喉 鎖定即誅」；「時敏點殺」搭配的畫面為海空作戰畫面，影片中稱能夠「鷹擊破陣 碎武癱巢」。

「飽和滅殺」展示飛彈射擊畫面，以及當有船隻出現在特定區域會遭到飛彈摧毀的示意動畫，影片中稱這是「火隕覆海 斷艦焚濤」；最後的「致盲毀殺」展示了軍機飛過天空，還出現台北101的畫面，稱此舉「蝕眸剜目 穿甲貫瞳」。

上述台北101的畫面，已出現在中共媒體的其他影片宣傳中。我國防部情報次長謝日升表示，有注意到這則網路訊息，不過29日的中共無人機都在24海浬外，所以這則消息和事實有所出入，認為是很明顯的認知作戰。

而在MV《沙場風雨兩岸燈》中同樣是展示武器射擊等畫面，文案寫著「夜暗風雨中，一盞指引光明的燈，一縷誘入地獄的火，理當從從容容走向燈，哪能匆匆忙忙撲入火」，似乎也有引用到民進黨立委王世堅在兩岸暴紅的金句；當中的歌詞還寫道「引狼入室哪有好下場，倚外謀獨只能挨東風」。

