關切共軍軍演 歐洲國家喊話克制

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

解放軍在台灣周遭實施軍事演習剛落幕，歐洲國家相繼發聲。英國外交部指出，中國大陸在台灣附近的軍事演習，增加兩岸的緊張和局勢升溫的風險；德國外交部則稱，對中國最近在台灣周邊的軍事演習表示擔憂，呼籲雙方克制並展開對話。

德國外交部表示，對中國最近在台灣周邊的軍事演習表示擔憂。這些演習加劇了緊張局勢，並影響台灣海峽的穩定；台灣海峽的和平與穩定對地區及國際安全與繁榮具有戰略重要性。任何改變現狀的行動都應以和平方式並經雙方同意進行；德國政府呼籲保持克制並展開對話。

英國外交部則稱，軍演增加局勢緊張，和平的台海對全球繁榮和英國經濟至關重要，英國認為台灣議題應由海峽兩岸人民透過建設性對話、在無威脅、動武或脅迫的方式下和平解決，英國不支持任何片面試圖改變現狀或可能破壞穩定的作為；英方持續呼籲克制，避免可能破壞和平與穩定的進一步行動。

此外，歐盟EEAS聲明指出，維護台海現狀攸關歐盟直接利益，台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性；歐盟反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。

外交部表示，部長林佳龍誠摯歡迎並感謝前述歐盟與歐洲重要國家的友我聲明；林佳龍表示，相關聲明充分展現歐洲高度關切中國透過軍演，片面升高台海緊張局勢的不當作為，以及歐洲堅定支持台海和平穩定現狀的立場。

