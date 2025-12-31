雙城論壇後環台軍演是「兩手策略」？國台辦回應陸委會說法

雙城論壇結束後，共軍馬上宣布環台軍演「正義使命-2025」，陸委會認為這是中共當局精心設計的兩手策略，大陸國台辦發言人張晗31日表示，「賴當局」的言論是混淆是非，稱解放軍行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告。她並指，對於雙城論壇，今年已經順利落幕，取得一系列成果，大陸一貫支持包括兩岸城市交流在內的各領域的交流合作。

大陸國台辦港澳局長、新聞發言人張晗今天主持國台辦今年最後一場例行記者會，會上回應多個有關共軍東部戰區對台軍演的話題。

因軍演時機正值雙城論壇結束後，對於媒體關心以及綠營抨擊，張晗說，有關的言論純屬顛倒黑白，混淆是非，賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗，勾連外部勢力，不斷進行謀獨挑釁，大肆揮霍民脂民膏，妄圖以外謀獨，以武奪民，在窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞的切身利益。

張晗多次強調，解放軍有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義和必要之舉。

她接著說，對於雙城論壇，今年的雙城論壇已經順利閉幕，取得了一系列的成果，大陸一貫支持包括兩岸城市交流在內的各領域的交流合作，在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各政黨團體和各界人士一道，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

媒體追問展開交流又軍演的意義何在？張晗重申上述表示，喊話希望廣大台灣同胞認清賴清德當局台獨分裂路線的極端危險性和危害性，和大陸一起反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一民族復興的美好未來。