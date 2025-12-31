快訊

共軍環台軍演之際 四方安全對話各國大使北京會面

中央社／ 台北31日電

據美國駐中國大使龐德偉在X平台發布，在共軍環台軍演之際，「四方安全對話」包括美國、日本、印度、澳洲的大使30日在北京會面。龐德偉表示，「四方安全對話」是維護自由開放的印太地區的力量，四國關係持續穩固強勁。

香港南華早報今天報導，「四方安全對話」（Quad）的各國大使在北京會面並非新事，2024年中時任美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）曾在北京與「四方安全對話」各國大使會面。

曾在川普（Donald Trump）第一個總統任期擔任總統副助理的柯蒂斯（Lisa Curtis）表示，「四方安全對話」的各國大使在北京會晤的時機意義重大，目的是向北京表明，這四個國家在反對中國在台灣附近進行實彈軍事演習方面立場一致。

柯蒂斯又表示，雖然「四方安全對話」各國大使以往曾在北京會面，但龐德偉（David Perdue）在社交平台發布此訊息，明確表明他希望引起全球關注這四個國家準備合作抗衡中國的軍事侵略。

美國華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）全球南方國家（Global South）計畫主任席朵爾（Sarang Shidore）表示，於共軍環台軍演之際，「四方安全對話」各國大使在北京會面是展現決心的一種方式。

但席朵爾認為象徵意義的程度較低，而更重要的是，在中國國家主席習近平與美國總統川普明年會晤前的幾個月裡，努力保持局勢穩定。「四方安全對話」機制在美國國家安全戰略中只被提及一次，原定今年在印度舉行峰會也延後。

四方安全對話領袖會議由4國輪流主辦，原定今年由印度主辦領袖會議，但會議未有舉行。據路透社今年10月報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，「四方安全對話」可能於2026年第一季舉行領袖會議。

