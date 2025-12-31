快訊

賴總統：中國軍演非單一事件 對區域穩定帶來高度風險

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

共軍發動「正義使命-2025」對台軍演賴清德總統今天表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，非單一事件，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定帶來高度不確定風險，也影響全球航運、貿易與和平。他肯定國軍第一時間以快速應變、以變制變、反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證平時訓練的成果。

賴總統今早主持將官晉任授階典禮時致詞表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。感謝國軍的努力和辛勞，共同守護國家安全。

賴總統表示，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定，帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

賴總統說，面對當前多變的敵情及手段，期許將軍們及所有國軍幹部以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能。從平時的戰備整備，到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

賴總統也喜晉升將官，包括趙建國晉任中將在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華晉任少將，在維安、醫療保健、後勤整補、或政戰心輔等任務，全力以赴，讓國軍持續精進作戰能力、充實補保量能，也強化醫療韌性和官兵心理素質，鞏固國家中樞安全。

賴總統表示，將軍們長期在各領域展現的領導能力與卓越績效，就是國軍持續進步、提升國防韌性的重要動力。未來要繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。

