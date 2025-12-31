中共軍演 外交部：坐實中國才是國際社會麻煩製造者

快訊

中央社／ 台北31日電

中共對台軍演，外交部今天表示，嚴重威脅台海區域和平與安全，違背聯合國憲章有關不得使用威脅或武力原則，損人不利己，再次坐實中國才是國際社會與兩岸關係的麻煩製造者、惡意挑釁者和現狀破壞者。

外交部上午發布新聞稿指出，針對中國外長王毅昨天在北京舉行的「2025年國際形勢與中國外交研討會」上再次扭曲二戰史實、妄稱所謂台灣問題是中國內政等荒誕謬論，企圖顛倒黑白，混淆視聽，外交部予以嚴正駁斥。

外交部指出，外交部長林佳龍嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不論從歷史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權不屬於中華人民共和國，只有台灣人民有權決定台灣的前途。任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

外交部提到，近日中國在台灣周邊再次進行聯合軍事行動，嚴重威脅台海與區域的和平與安全，違背聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，損人不利己，再次坐實中國才是國際社會與兩岸關係的麻煩製造者、惡意挑釁者和現狀破壞者。

外交部呼籲，北京當局應立即停止片面改變現狀，尊重中華民國台灣存在的事實；立即停止無端恫嚇和挑釁台灣及鄰國，善盡大國的責任；立即停止扭曲史實，切勿一再誤導國際視聽。

外交部也強調，呼籲國際社會以實際行動支持民主台灣，並同聲譴責中國一再片面改變現狀、軍事恫嚇他國的蠻橫舉措，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，台灣也將持續與各國合作，致力維護區域的和平與穩定。

