撞上中共「正義使命」軍演？中科院飛彈射擊臨時喊卡！

國家中山科學研究院原訂於昨天、今天清晨在屏東九鵬基地實施飛彈射擊任務，卻臨時以「任務變更」為由取消。由於時序正好與解放軍東部戰區實施「正義使命」實彈軍演重疊，外界研判，相關軍演動態已對原定射擊計畫造成實質干擾，打亂中科院既有測試節奏。對此，中科院僅低調回應，相關細節援例不予評論。

依據射擊通報公告內容，中科院原規化於30、31日上午6時至8時進行飛彈射擊，管制空域高度達2萬5千呎，射擊路線自九鵬基地發射後，經蘭嶼與綠島間空域，朝東部外海飛行，屬於具一定射程的測試配置。軍事專家分析，該射擊參數符合中程戰術飛彈特性，外界不排除為雄風系列飛彈的相關測試。

知情人士指出，所謂「任務變更」並非單一因素所致，除天候條件影響外，更關鍵的是外在安全環境變化，包括解放軍機艦活動頻繁，增加射擊任務的不確定性。此外，飛彈測試本身屬高度精密工程，任何技術細節或風險評估未達標準，都可能成為暫緩執行的原因，相關單位向來採取最嚴謹、保守的決策模式。