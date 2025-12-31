中共軍演歐盟反對武力脅迫 中方稱強烈不滿

快訊

中央社／ 上海31日電

共軍在台灣周圍舉行大規模軍演，歐盟聲明表示反對任何單方面改變現狀的行為。中國駐歐盟使團發言人今天說，歐方有關聲明違背「一個中國」原則，干涉中國「內政」，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

根據微信公眾號「中國駐歐盟使團」，中國駐歐盟使團發言人以「答記者問」方式，回應歐洲聯盟對外事務部（EEAS）發言人就中國軍演發布的聲明。

他重申中方說詞，表示解放軍有關軍事演習是對台獨分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的「正義行動」。

他說，歐方有關聲明違背「一個中國」原則，干涉中國「內政」，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

他宣稱，台獨分裂行徑和外部勢力的縱容支持是對台海和平穩定的最大威脅。維護台海和平穩定就必須堅持「一個中國」原則，明確反對台獨。中方敦促歐方恪守政治承諾，將「一個中國」原則落到實處，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

中國解放軍29、30日環台軍演。歐洲聯盟對外事務部30日發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。

歐盟對外事務部表示：「台灣海峽和平與穩定對區域及全球安全和繁榮具有戰略重要性。我們再次呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，兩岸問題應透過對話解決。」

這份聲明還提及：「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。我們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。」

除了歐盟，英、法、德國都對中國軍演表達關切，呼籲各方避免升高情勢，強調台灣海峽和平與穩定對全球安全與繁榮的重要性。

相關新聞

賴總統：中國軍演非單一事件 對區域穩定帶來高度風險

共軍發動「正義使命-2025」對台軍演，賴清德總統今天表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，非單一事件，中國威權持續擴...

台灣對軍演無感鬆懈？中國「蟒蛇戰略」奏效

台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命二○二五」的圍台軍演，美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台，他不...

李翔宙示警 台海和平從未如此脆弱

中共圍台軍演昨實施遠程火砲實彈射擊，演習落彈區散布在我國領海鄰接海域廿四浬線周邊，陸方嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。國際高度...

中共昨軍演、火箭落點最近台灣本島 侯友宜：希望兩岸之間理性溝通

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。新北市長侯友宜今出席市政會議後受訪表示，任何軍...

撞上中共「正義使命」軍演？中科院飛彈射擊臨時喊卡！

國家中山科學研究院原訂於昨天、今天清晨在屏東九鵬基地實施飛彈射擊任務，卻臨時以「任務變更」為由取消。由於時序正好與解放軍...

