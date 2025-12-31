共軍環台軍演 美議員批破壞和平、魯莽行為無法接受

快訊

中央社／ 華盛頓30日專電

共軍在台灣周圍舉行大規模軍事演習，美國國會議員批評，北京蓄意升高局勢，演習目的在於恫嚇台灣及區域內其他民主國家，並破壞印太區域和平與穩定；中國最新一波對台的侵擾行為「令人無法接受」。

共軍東部戰區於台北時間29日宣布在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，並於隔日在台灣周邊5個公告海空域進行實彈射擊；台灣國防部對此成立應變中心，並啟動立即備戰操演。國防部表示，多艘共艦、海警船一度進入24浬鄰接區，海軍與海巡全程並行監控。

歐盟、日本及法、德等國陸續對中共這波軍演表達關切，美國跨黨派國會議員也接連發聲挺台。

共和黨籍的聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天發布書面聲明表示，在全球迎向新的一年之際，中國人民解放軍在台灣周邊實彈軍演，代表北京蓄意升高局勢。

聲明指出，這些軍演目的在於恫嚇台灣及區域內其他民主國家，並破壞印太區域的和平與穩定。中共透過演練脅迫性的軍事情境並將武力投射至其邊界之外，試圖以侵擾、恫嚇重塑區域秩序。

兩人透過聲明表示：「美國與台灣及其他民主夥伴站在一起，並將持續與夥伴合作，以維護台灣安全，捍衛自由、開放且穩定的印太地區。」

另外，共和黨籍聯邦參議員楊恩（Todd Young）昨天在社群媒體X發文寫道，中國最新一波對台的侵擾行為「令人無法接受」。北京在區域內的魯莽行為持續削弱全球安全；美國持續支持印太盟友是正確之舉。

同屬共和黨的聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）今天也在X發文表示，中共這波軍演企圖透過軍艦包圍台灣進行威脅及恫嚇。儘管北京企圖升高侵擾行為，美國仍將持續堅定地與台灣站在一起。

相關新聞

賴總統：中國軍演非單一事件 對區域穩定帶來高度風險

共軍發動「正義使命-2025」對台軍演，賴清德總統今天表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，非單一事件，中國威權持續擴...

台灣對軍演無感鬆懈？中國「蟒蛇戰略」奏效

台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命二○二五」的圍台軍演，美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台，他不...

李翔宙示警 台海和平從未如此脆弱

中共圍台軍演昨實施遠程火砲實彈射擊，演習落彈區散布在我國領海鄰接海域廿四浬線周邊，陸方嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。國際高度...

中共昨軍演、火箭落點最近台灣本島 侯友宜：希望兩岸之間理性溝通

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。新北市長侯友宜今出席市政會議後受訪表示，任何軍...

撞上中共「正義使命」軍演？中科院飛彈射擊臨時喊卡！

國家中山科學研究院原訂於昨天、今天清晨在屏東九鵬基地實施飛彈射擊任務，卻臨時以「任務變更」為由取消。由於時序正好與解放軍...

