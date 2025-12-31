繼央視「無人機看台北101」後 陸又公布15秒「無人機俯瞰台灣省」

繼央視微博29日晚間發布「解放軍無人機視角看台北101大廈」影片後，「中國人民解放軍新聞傳播中心」官方公眾號「中國軍號」30日晚間又公布15秒影片，聲稱為「解放軍無人機視角下的台灣省」，但畫面模糊且呈黑白。

另據大公文匯網31日報導稱，中共的「正義使命-2025」演習，30日，東部戰區陸軍部隊對台灣島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊，火箭彈全部命中目標。