繼央視「無人機看台北101」後 陸又公布15秒「無人機俯瞰台灣省」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
30日晚間，共軍「中國軍號」公眾號公布15秒影片，聲稱為「解放軍無人機視角下的台灣省」。（圖／截自觀察者網）
繼央視微博29日晚間發布「解放軍無人機視角看台北101大廈」影片後，「中國人民解放軍新聞傳播中心」官方公眾號「中國軍號」30日晚間又公布15秒影片，聲稱為「解放軍無人機視角下的台灣省」，但畫面模糊且呈黑白。

另據大公文匯網31日報導稱，中共的「正義使命-2025」演習，30日，東部戰區陸軍部隊對台灣島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊，火箭彈全部命中目標。

報導也提到，中共東部戰區繼《正義之盾 破限除妄》、《正義之箭 內控外驅》後，30日發布第3張主題海報《正義之錘 封港斷線》。報導引述軍事專家分析稱，「海報中兩錘分別砸向高雄和基隆外海，是台島內補外逃的重要港口和航線，一旦被切斷，島內很快會亂作一團。」

玩火藥的男人遇上世界最高樓 101大樓建國百年攜手蔡國強操刀跨年煙火

共軍實彈射擊 最靠近台灣的一次

解放軍最新無人裝備亮相！陸專家「4關鍵詞概括」：演習新戰術貼合實戰

共軍再宣布 於台灣以東海域開展「奪控要港」等科目演練

台灣對軍演無感鬆懈？中國「蟒蛇戰略」奏效

台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命二○二五」的圍台軍演，美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台，他不...

李翔宙示警 台海和平從未如此脆弱

中共圍台軍演昨實施遠程火砲實彈射擊，演習落彈區散布在我國領海鄰接海域廿四浬線周邊，陸方嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。國際高度...

中共昨軍演、火箭落點最近台灣本島 侯友宜：希望兩岸之間理性溝通

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。新北市長侯友宜今出席市政會議後受訪表示，任何軍...

撞上中共「正義使命」軍演？中科院飛彈射擊臨時喊卡！

國家中山科學研究院原訂於昨天、今天清晨在屏東九鵬基地實施飛彈射擊任務，卻臨時以「任務變更」為由取消。由於時序正好與解放軍...

