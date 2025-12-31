聽新聞
繼央視「無人機看台北101」後 陸又公布15秒「無人機俯瞰台灣省」
繼央視微博29日晚間發布「解放軍無人機視角看台北101大廈」影片後，「中國人民解放軍新聞傳播中心」官方公眾號「中國軍號」30日晚間又公布15秒影片，聲稱為「解放軍無人機視角下的台灣省」，但畫面模糊且呈黑白。
另據大公文匯網31日報導稱，中共的「正義使命-2025」演習，30日，東部戰區陸軍部隊對台灣島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊，火箭彈全部命中目標。
報導也提到，中共東部戰區繼《正義之盾 破限除妄》、《正義之箭 內控外驅》後，30日發布第3張主題海報《正義之錘 封港斷線》。報導引述軍事專家分析稱，「海報中兩錘分別砸向高雄和基隆外海，是台島內補外逃的重要港口和航線，一旦被切斷，島內很快會亂作一團。」
