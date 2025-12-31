聽新聞
0:00 / 0:00
歐盟稱中共軍演危及國際和平與穩定 陸方回應了
針對解放軍環台軍演，歐盟對外事務部（EEAS）30日發表聲明指，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定，大陸駐歐盟使團發言人則回應，歐方有關聲明違背一個中國原則，干涉中國內政。還要求中方敦促歐方恪守對中方做出的政治承諾，「將一個中國原則落到實處」。
歐盟對外事務部聲明表示，台灣海峽和平與穩定對區域及全球安全和繁榮具有戰略重要性。並表示再次呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，兩岸問題應透過對話解決。該聲明還提及，「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。我們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。」
陸方發言人回應歐盟稱，解放軍軍事演習是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。歐方有關聲明違背一個中國原則，干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。」
該發言人稱，「『台獨』分裂行徑和外部勢力的縱容支援是對台海和平穩定的最大威脅。維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，明確反對『台獨』。中方敦促歐方恪守對中方做出的政治承諾，將一個中國原則落到實處，不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號。 」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言