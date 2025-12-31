快訊

歐盟稱中共軍演危及國際和平與穩定 陸方回應了

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
中共東部戰區30日晚間公布軍演畫面。（圖／截自「東部戰區」公眾號）
針對解放軍環台軍演，歐盟對外事務部（EEAS）30日發表聲明指，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定，大陸駐歐盟使團發言人則回應，歐方有關聲明違背一個中國原則，干涉中國內政。還要求中方敦促歐方恪守對中方做出的政治承諾，「將一個中國原則落到實處」。

歐盟對外事務部聲明表示，台灣海峽和平與穩定對區域及全球安全和繁榮具有戰略重要性。並表示再次呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，兩岸問題應透過對話解決。該聲明還提及，「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。我們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。」

陸方發言人回應歐盟稱，解放軍軍事演習是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。歐方有關聲明違背一個中國原則，干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。」

該發言人稱，「『台獨』分裂行徑和外部勢力的縱容支援是對台海和平穩定的最大威脅。維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，明確反對『台獨』。中方敦促歐方恪守對中方做出的政治承諾，將一個中國原則落到實處，不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號。 」

共軍 軍演

