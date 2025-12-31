共軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：批北京刻意升級情勢

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾。（歐新社）

共軍近日發動圍台軍演，並進行實彈射擊，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）30日發表聲明譴責北京，指共軍的實彈軍演是刻意升級情勢，並認為，北京排練軍事威脅劇本是企圖重塑地區秩序。

共軍近日舉行「正義使命-2025」對台軍演，並在軍演中發動火箭實彈射擊，我國國防部情報次長謝日升指出，這次火箭的落點，相較於96飛彈危機等歷次軍演，是最接近台灣本島的一次。德國之聲也形容此次軍演被視為北京歷來覆蓋範圍最大、距離台灣最近的一次演習。

眾院共和黨籍眾議員穆勒納爾和民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）30日發表共同聲明，指新的一年即將到來，共軍的實彈圍台軍演象徵北京刻意升級情勢。

聲明指出，共軍的演習企圖恐嚇台灣和地區中其他民主國家，且意圖破壞印太地區的和平和穩定。

聲明表示，共軍排練這些軍事威脅的劇本，在境外投射力量，是意圖透過挑釁和恐嚇來尋求重塑地區秩序；聲明表示，美國與台灣和民主夥伴在一起，並將持續與夥伴合作來保持台灣的安全，且捍衛自由、開放和穩定的印太地區。

共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）也加入聲援台灣的行列，指北京的圍台軍演很明顯企圖恐嚇自由和民主的人民，強調美國會繼續與台灣站在一起來對抗影響地區穩定的脅迫、挑釁和威脅。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）也發文表示，台灣是美國強壯且可靠的夥伴，他表彰川普政府持續確保台海和平與穩定的貢獻。

中國駐美大使館近日則發文表示，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

