快訊

人生列車到終站 2025與我們告別的身影

中共環台軍演 美跨黨派議員接連發聲挺台

中央社／ 華盛頓30日專電

共軍在台灣周圍舉行大規模軍事演習，美國跨黨派國會議員接連發文挺台。聯邦眾議員史坦頓表示，若中國認為升高軍事演習能嚇阻美國對台支持，顯然誤判美國決心；他正領導美國國會的努力，強化台灣防衛並回應北京挑釁。

共軍東部戰區於台北時間29日宣布在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，並於隔日在台灣周邊5個公告海空域進行實彈射擊；台灣國防部對此成立應變中心，並啟動立即備戰操演。國防部表示，多艘共艦、海警船一度進入24浬鄰接區，海軍與海巡全程並行監控。

外電報導，針對中國解放軍這波環台軍演，日本、歐盟等陸續表達關切。

美國國會議員也接連在社群媒體平台X發文挺台。民主黨籍聯邦眾議員、眾院台灣連線共同主席史坦頓（Greg Stanton）昨天發文寫道，若中國認為升高軍事演習能嚇阻華府對台支持，顯然誤判了美國的決心及美台經濟、安全夥伴關係日益增強的實力。

史坦頓表示：「我們立場十分明確：台灣人民將透過民主方式決定自己的未來，而非由北京決定，也不是在脅迫下被迫接受。」

他指出，中國這些規模不斷擴大的行動令人深感憂慮，「看起來比較不像例行性的戰備演訓，而較像是預演行動」。

史坦頓還說，身為台灣連線共同主席，他正領導美國國會內的努力，強化台灣自我防衛能力，並確保以跨黨派、團結一致的方式回應北京挑釁。他強調，「美國須持續表明，對台灣的侵擾行為，都將面臨迅速且嚴正的回應」。

共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）也透過X發文指出，中國針對入侵台灣的演練持續升高。美國必須緊急行動，加速生產以支持近期對台灣的軍售，並落實國會授權的「總統撥款權」及「台灣安全合作倡議」資金，用於關鍵軍事能力的建設。

他並呼籲：「我們的台灣盟友必須擱置黨派分歧，立即全額支持賴總統所提出的特別國防預算，時間已不能再拖。」

同屬共和黨的聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）發文寫道，美國與台灣同一陣線，「將持續反對脅迫、侵略及威脅區域穩定的行為」。

此外，美國總統川普（Donald Trump）昨天被媒體問及共軍這波軍演時表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事。他不擔心局勢並說，中國海軍已在區域軍演多年。

共軍 軍演

延伸閱讀

共軍環台軍演 共同社：日本對中國表關切

共軍環台軍演 歐盟：危及國際和平與穩定

德國關切共軍環台軍演 籲維持台海和平穩定

川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

相關新聞

川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命二○二五」的圍台軍演，美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台，他不...

李翔宙示警 台海和平從未如此脆弱

中共圍台軍演昨實施遠程火砲實彈射擊，演習落彈區散布在我國領海鄰接海域廿四浬線周邊，陸方嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。國際高度...

共軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：批北京刻意升級情勢

共軍近日發動圍台軍演，並進行實彈射擊，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moo...

距台本島最近！圖解共軍圍台軍演第2天 27枚火箭射在哪裡

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，國防部情報次長謝日升表示，共軍從30日上午9時到下午1時，從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動2波火箭實彈射擊，總計27枚火箭。

陸無人機空拍101？我駁認知作戰

中共東部戰區發動「正義使命二○二五」對台軍演，我國防部公布「鎮定以對，從容自若」影片，其中穿插呈現國軍機艦監控共軍運油廿...

王毅： 堅決反對台獨 與美對話合作對日警惕

共軍環台軍演，大陸外交部長王毅昨日就中美關係強調，大陸在涉及核心利益的問題上寸步不讓。他並指，針對「台獨」勢力不斷挑釁及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。