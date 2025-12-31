共軍環台軍演 英國籲克制、勿再損台海和平穩定
中國在台灣周邊實施大規模軍演，英國外交部倫敦時間30日發布聲明表示，英方繼續呼籲各方保持克制、避免採取任何可能損害和平與穩定的進一步行動。
英國外交部一名發言人指出，中國本週在台灣周邊舉行的軍事演習加劇兩岸緊張及局勢升高的風險。
這名發言人重申英國政府立場表示，台灣議題應由台灣海峽兩岸人民透過「具建設性的對話」和平解決，而非訴諸武力威嚇、動用武力或脅迫。同時，英國政府不支持任何單方面企圖改變台海現狀的行為，也不支持任何可能「破壞現狀穩定」的活動。
發言人指出，台灣海峽的和平對全球繁榮與英國經濟至關重要。
共軍東部戰區29日宣布在台灣周邊實施軍演，多艘共艦、海警船一度進入台灣24浬鄰接區，30日並向台灣北部及西南海域射擊共計27枚多管火箭。國防部情報參謀次長室次長謝日升中將30日表示，具針對性的軍演不僅恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安，僅在30日即影響總計941架次國際過境民航班機，並對區域內一定數量的商船和漁船造成影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言