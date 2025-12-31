聽新聞
0:00 / 0:00

中共軍演未出動 幹部被指領導不當 承德艦留港調查

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

中共「正義使命二○二五」軍演，國軍相應發動立即戰備操演，海上則採取一對一方式監控共艦。然而，隸屬海軍一二四艦隊的康定（拉法葉）級承德軍艦，卻因為爆發官兵具名檢控幹部領導不當，留在港內接受調查。

曾接獲官兵投訴的立委徐巧芯昨天指出，正值兩岸關係緊張之際，國軍如果無法維護基層官兵弟兄的權益，下屬對長官無法信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？

海軍艦隊指揮部表示，關於承德艦人員違失狀況，已經完成調查，並依規定適處；但承德艦未出海應處中共軍演，與調查無關，而是因為該艦進行改裝升級專案，尚未重新納入戰備兵力。

徐巧芯昨在臉書表示，「在共軍軍演時，我們如果連軍隊管理都做不好，要如何擁有可對抗的戰力？」，承德艦近期有士兵集體陳情，且透過臉書粉專「靠北海軍」貼出多張陳情書，指控艦長林美菁上校、副長石明軒中校、輔導長林國誠中校涉嫌「職場霸凌」，以雙重標準對待下屬。

包括石明軒被控對下屬粗口辱罵，並且事後拒絕道歉，艦長、輔導長也將其解釋為「緊急情況下的口頭禪」。近期艦上有軍官、士兵先後被查獲攜帶酒精性飲品上船，結果卻同過不同罰，被士官兵認為包庇軍官違規。

徐巧芯表示，這件事暴露的問題是，基層士兵把陳情書貼上網，代表他們認為正常管道投訴沒有用。如今正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？真正的提升國防實力，就是重視軍人、愛護基層，否則說再多冠冕堂皇的話都沒有用。

林美菁畢業於海軍官校八九年班，民國九九年接任海軍鄱江軍艦艦長，是我國第二位擔任艦長的女性軍官；石明軒曾在一○七年當選國軍楷模，先前曾任唐華（現任國防大學校長）的侍從官。

共軍 軍演 拉法葉

延伸閱讀

我國軍傳霸凌…徐巧芯：兩岸關係緊張 不愛護軍人怎保衛台灣

謝寒冰爆料不起訴 曹興誠：助長親共賣台者氣焰 有無婚外情干他人何事

北檢認證！曹興誠與陸女影像非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

茶行包軍方資訊維護竟讓停權前老闆進場 顧立雄：驗收合格才是重點

相關新聞

中共軍演 火箭落點最近台灣本島 逼我24浬鄰接區

共軍發動「正義使命二○二五」對台軍演，國防部情報次長謝日升表示，共軍從昨天上午九時到下午一時，從福建地區對北部第一操演區...

陸無人機空拍101？我駁認知作戰

中共東部戰區發動「正義使命二○二五」對台軍演，我國防部公布「鎮定以對，從容自若」影片，其中穿插呈現國軍機艦監控共軍運油廿...

川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命二○二五」的圍台軍演，美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台，他不...

李翔宙示警 台海和平從未如此脆弱

中共圍台軍演昨實施遠程火砲實彈射擊，演習落彈區散布在我國領海鄰接海域廿四浬線周邊，陸方嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。國際高度...

王毅： 堅決反對台獨 與美對話合作對日警惕

共軍環台軍演，大陸外交部長王毅昨日就中美關係強調，大陸在涉及核心利益的問題上寸步不讓。他並指，針對「台獨」勢力不斷挑釁及...

參與軍演陸海警船闖限制水域 遭海巡署船艦驅離

共軍在台灣周邊海域實彈軍演，海巡署與國防部聯合監控，截至昨晚，參與軍演的中國海警船均遭我方驅離至禁限制水域外，但海警船仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。