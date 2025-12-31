中共軍演影響飛安 國內外航班大亂

中共解放軍昨於台灣周遭實彈演習，交通部民航局指出，部分過境航班取消，因可使用空域受限，自福岡、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入航班，以雷達引導避開危險區。台北飛航情報區共十四條國際航路及四條國內航路，國際線僅東北面往返日本的Ｒ五九五、Ｒ五八三及Ｍ七五○不受影響，其餘在演習期間皆無法使用。

昨天可使用的空域受限及大部分使用非慣用的航路，導致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。自福岡飛航情報區（涵蓋日本全境）、香港飛航情報區（涵蓋香港及以南海域）進入台北飛航情報區（涵蓋台灣全境）的航班，實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，航路因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

民航局說明，昨上午為離場高峰，為確保飛航安全，所有國際離到場航班皆依規畫的替代航路飛航，但航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。截至昨天中午，國際線無航班取消，部分過境航班取消飛越；國內線部分，金門航線取消廿九架次，馬祖航線取消七架次。

軍演期間，金門航線原訂六十五架次取消六十架次，馬祖航線取消十六架次，金門航線另有十四架次延誤，受影響旅客近六千人。

演習結束後，民航局立即協調航空公司增開金門航線加班機十架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航廿六架次；馬祖航線則因演習結束已逾末班機時間，已請航空公司調度運能，於今天加開班機疏運旅客。

共軍軍演引發民怨，台中市長盧秀燕昨天表示，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任與感情，任何危害國人生命財產的行為，她都強烈反對、嚴厲譴責。她也喊話，呼籲賴清德總統以人民為本，以和平為念，盡速化解兩岸僵局。

新北市長侯友宜表示，面對外面勢力的挑戰，國內不應分任何黨派，大家要團結一心全力面對這樣挑戰，讓國內能夠安定，這是最大的期許，尤其自己的國家要提升自我防衛的能力，才能夠創造國家的安全、台海的和平跟穩定，這是大家共同的目標跟方向，一起面對、一起承擔。

基隆市長謝國樑說，每個政策及決定，都要為了台灣的和平共同努力，不希望台灣像烏克蘭，未來會有戰亂。