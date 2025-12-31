中共多管火箭 相對便宜遠程火力

共軍「正義使命」演習，對台灣附近海域目標區發射廿七枚多管火箭。專家研判，目的顯然是藉此宣稱，相對便宜的火箭彈，也能達到遠距離火力打擊效果。

就名詞定義，火箭與飛彈本是一家，火箭加上導引系統，就成為飛彈。然而近年共軍將兩者界線模糊化，從本世紀初的「衛士」開始，推出一系列大口徑、長射程，並且具備簡單導引裝置的砲兵火箭，其實已等於飛彈。

相較東風系列的「標準」彈道飛彈，這些長程火箭比較便宜（當然理論上精準度也較低），更可以大量部署。共軍常稱這類火箭為「遠火」（遠程火力），有逐漸取代短程東風系列的趨勢。

國軍此次並未公布共軍使用火箭的型號，但以射程等資訊判斷，可能是二○一七年服役的新款PHL-16，可發射口徑三百、三七〇或七百公厘的彈藥。其角色與性能，都與美軍的海馬士（HIMARS，高機動多管火箭）系統類似。由於美國剛宣布售台八十二套海馬士，中共軍演宣傳影片中，刻意放進以海馬士為目標的情節，軍事專家指出，共軍針對性昭然若揭。