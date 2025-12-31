陸無人機空拍101？我駁認知作戰

中共東部戰區發動「正義使命二○二五」對台軍演，我國防部公布「鎮定以對，從容自若」影片，其中穿插呈現國軍機艦監控共軍運油廿空中加油機、殲十六Ｄ電戰機、殲十六、殲十戰機及綜合登陸艦「龍虎山號」等畫面。對於中共釋出疑似無人機空拍一○一大樓的畫面，國防部情報次長謝日升說，中共無人機都在廿四浬外，我方認為是很明顯的認知作戰。

在國軍釋出畫面中，包括國軍P-3C反潛機監控共「太原號」驅逐艦，ＩＤＦ與Ｆ─16戰機以影像及狙擊手莢艙監控共軍殲十六、殲十六Ｄ、殲十、空警500A及運油廿等機種的畫面。同時也公布國軍各型作戰艦監控共軍○七一型綜合登陸艦「龍虎山號」等軍艦、海警船的畫面。

此次軍演也傳出共軍驅逐艦「烏魯木齊號」企圖進入我廿四浬鄰接區，遭國軍成功級「班超艦」以火控雷達「鎖定」警告。海軍司令部參謀長邱俊榮說，根據國軍「經常戰備時期突發狀況處置規定」，中共艦艇若接近廿四浬，我方會由對應艦艇採取必要防禦性警告措施，班超艦對進入廿四浬的共艦實施必要應對，這是一種示警、驅離，不會升高情勢，也不會引發爭端。

顧立雄休假 ？國防部否認

另一方面，網傳國防部長顧立雄在廿九日立即戰備操演期間休假，國防部發言人孫立方說，顧立雄周一早上就進入國防部，全程參與。孫立方說，共軍此次端得上檯面的錯假訊息，坦白說也不多，「顧立雄休假部分，特別讓人匪夷所思」。

文宣心戰處長朱蕙芳表示，國防部統計出中共軍演迄今對我方的爭議訊息共四十六則，內容最主要是抨擊我方政策及詆毀國軍；國防部發布立即備戰操演的相關畫面、新聞稿及圖卡，透過多元管道對外說明。

中共媒體張貼台北一○一等北市街景的照片，推測共軍是利用TB-001「雙尾蠍」大型無人機拍攝。謝日升表示，TB-001無人機很肯定沒進入到廿四浬鄰接區內，畫面經過分析，其實用手機透過ＡＩ處理就能得到想要的結果。

台電董事長曾文生昨說，中國軍演不是第一次，昨天上午台電的天然氣船都有順利進港，台電現在的備轉容量率都超過百分之十，將密切注意軍演後續，並加強能源儲備。