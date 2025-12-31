聽新聞
0:00 / 0:00

中共軍演 火箭落點最近台灣本島 逼我24浬鄰接區

聯合報／ 記者李人岳程嘉文周佑政、特派記者陳政錄／台北—北京連線報導
解放軍昨發布影片截圖顯示，地面部隊向台灣南部外海實彈射擊。（路透）
解放軍昨發布影片截圖顯示，地面部隊向台灣南部外海實彈射擊。（路透）

共軍發動「正義使命二○二五」對台軍演國防部情報次長謝日升表示，共軍從昨天上午九時到下午一時，從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動兩波火箭實彈射擊廿七枚。這次軍演未見共軍射擊東風系列導彈，但相較一九九六年飛彈危機以來歷次軍演，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。

昨晨八時，解放軍東部戰區宣布，組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣島南北兩端相關海域，展開查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗海空封控能力。東部戰區發言人李熹宣布，共軍分別對台灣島北部、南部相關海域實彈射擊，目標全部命中。

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（右）、國安會秘書長<a href='/search/tagging/2/吳釗燮' rel='吳釗燮' data-rel='/2/103378' class='tag'><strong>吳釗燮</strong></a>（左），昨與國防部視訊會議，就中共軍事演習與實彈射擊聽取國防部長顧立雄等人說明。圖／取自賴總統臉書
賴清德總統（右）、國安會秘書長吳釗燮（左），昨與國防部視訊會議，就中共軍事演習與實彈射擊聽取國防部長顧立雄等人說明。圖／取自賴總統臉書

府強調不退讓 防「由演轉戰」

賴清德總統昨偕同國安高層與國防部視訊會議，聽取中共軍演最新情勢報告。賴總統強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓，也對中國表達最嚴厲的譴責。

賴總統、國安會秘書長吳釗燮及國安會諮委劉得金昨與國防部長顧立雄等軍方將領進行視訊會議。賴總統肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處。賴總統、國安團隊、軍方及相關單位連日來密集開會；相關人士表示，「情勢都在我方掌握中」，但要持續掌握動態，慎防共軍「由演轉戰」。

賴清德總統、國安會秘書長吳釗燮，昨與國防部視訊會議，就中共軍事演習與實彈射擊聽取國防部長顧立雄（中）等人說明。圖／取自賴總統臉書
賴清德總統、國安會秘書長吳釗燮，昨與國防部視訊會議，就中共軍事演習與實彈射擊聽取國防部長顧立雄（中）等人說明。圖／取自賴總統臉書

共軍新武器 「懲戒以武謀獨

綜合陸媒報導，共軍出動多款新型武器，包括東風十一、十五導彈、殲二○戰機、殲十六戰機、殲十C戰機、運二○、陸軍遠箱火箭、兩棲攻擊艦編隊；054A導彈護衛艦、052C驅逐艦、052D型驅逐艦、055型驅逐艦、無人機、轟６K等。大陸外交部發言人林劍昨說，台灣是中國領土不可分割的一部分，軍演是對台獨分裂勢力「以武謀獨」嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

中共對台軍演，富貴角外海一艘台灣海巡署巡防艦（左）廿九日與大陸海警船對峙。（法新社）
中共對台軍演，富貴角外海一艘台灣海巡署巡防艦（左）廿九日與大陸海警船對峙。（法新社）

實彈射擊 未飛越本島上空

我國防部表示，共軍昨兩波實彈射擊皆未飛越台灣本島上空。謝日升說，兩波火箭射擊落點都接近我方廿四浬鄰接區，上午九時第一波由福建平潭發射十七枚火箭，落點約在基隆東北方外海七十浬，在廿四浬鄰接區外；下午一時由泉州發射十枚火箭，落點在台南西方約五十浬海上，落點在十二浬領海及廿四浬鄰接區之間。

謝日升指出，相較於一九九六年飛彈危機以來，這次火箭落點是最接近台灣本島的一次；不僅恫嚇台灣，更影響國際航安，昨共九四一班次民航機受影響。

國防部指出，總計七十一架次共機出海，其中卅五架次跨越台海中線；偵獲中共軍艦十三艘，其中十一艘進入我廿四浬鄰接區。公務海警船十五艘，其中八艘進入我鄰接區。

共軍 軍演 國防部 火箭 驅逐艦 戰機 以武謀獨 吳釗燮 台獨 賴清德

延伸閱讀

共軍圍台軍演 發射2波27枚火箭實彈、71共機出海擾台

共軍軍演之際…陸海海警船駛入釣魚台周邊天數 破歷年紀錄

影／共軍圍台軍演…金門多輛戰車上路偵巡 居民：部隊有在動比較安心

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

相關新聞

中共軍演 火箭落點最近台灣本島 逼我24浬鄰接區

共軍發動「正義使命二○二五」對台軍演，國防部情報次長謝日升表示，共軍從昨天上午九時到下午一時，從福建地區對北部第一操演區...

陸無人機空拍101？我駁認知作戰

中共東部戰區發動「正義使命二○二五」對台軍演，我國防部公布「鎮定以對，從容自若」影片，其中穿插呈現國軍機艦監控共軍運油廿...

川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命二○二五」的圍台軍演，美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台，他不...

李翔宙示警 台海和平從未如此脆弱

中共圍台軍演昨實施遠程火砲實彈射擊，演習落彈區散布在我國領海鄰接海域廿四浬線周邊，陸方嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。國際高度...

王毅： 堅決反對台獨 與美對話合作對日警惕

共軍環台軍演，大陸外交部長王毅昨日就中美關係強調，大陸在涉及核心利益的問題上寸步不讓。他並指，針對「台獨」勢力不斷挑釁及...

參與軍演陸海警船闖限制水域 遭海巡署船艦驅離

共軍在台灣周邊海域實彈軍演，海巡署與國防部聯合監控，截至昨晚，參與軍演的中國海警船均遭我方驅離至禁限制水域外，但海警船仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。