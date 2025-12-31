王毅： 堅決反對台獨 與美對話合作對日警惕

共軍環台軍演，大陸外交部長王毅昨日就中美關係強調，大陸在涉及核心利益的問題上寸步不讓。他並指，針對「台獨」勢力不斷挑釁及美國大規模對台售武，當然要堅決反對、有力反制。

王毅昨出席在北京舉行的國際形勢與中國外交研討會時就涉台議題稱，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心」。他聲稱，越來越多的國家和中國大陸站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切「台獨」分裂行徑。

就中美關係，王毅說，大陸在重大原則問題立場堅定，在涉核心利益問題針鋒相對、寸步不讓，同時與美方接觸對話、尋求合作，推動美方理性客觀看待大陸，通過協商對話解決雙方分歧。

至於近期中日關係緊張，王毅抨擊，當年發動侵華戰爭的日本，不僅不深刻反省自身犯下的種種罪行，其現任領導人竟公開挑戰中國領土主權、挑戰二戰歷史結論、挑戰戰後國際秩序。他稱，必須高度警惕日本軍國主義沉渣泛起。