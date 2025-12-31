共軍圍台軍演 美總統喊不擔心局勢 川普：不相信習近平會犯台

共軍圍台軍演，美國總統川普29日表示，中國國家主席習近平並未預先告知軍演，但他不擔心局勢，「我和習主席關係很好，但他沒跟我提過任何相關細節。而且我不相信他會這麼做（指犯台）。」並表示「中國20年來一直在台海進行軍演，過去的規模還更大」。

儘管川普強調並不擔心台海局勢，但中國駐美大使館29日發文則點出箇中緣由是不滿對台軍售，指美國批准大規模對台軍售，是嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

共軍近日宣布舉行代號「正義使命-2025」的圍台軍演，並納入實彈射擊的計畫，川普29日於美國佛羅里達的海湖莊園（Mar-a-Lago）與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，川普受訪時表示，習近平未向他提及軍演，但他有關注到相關訊息。

川普表示，他不相信習近平會犯台，他不感到擔憂；中國過去20年年來一直在台海區域舉行海上軍事演習，甚至有的軍演比這次的軍演規模更大。

美國川普政府日前公布新一輪對台軍售，項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」等八案，軍售金額共計111.054億美元（約新台幣3,500億元）。

中國駐美大使館發文表示，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。