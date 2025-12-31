快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

共軍圍台軍演 美總統喊不擔心局勢 川普：不相信習近平會犯台

經濟日報／ 特派記者陳熙文／華盛頓30日電
共軍圍台軍演，美國總統川普29日表示，中國國家主席習近平並未預先告知軍演，但他不擔心局勢。美聯社
共軍圍台軍演，美國總統川普29日表示，中國國家主席習近平並未預先告知軍演，但他不擔心局勢。美聯社

共軍圍台軍演，美國總統川普29日表示，中國國家主席習近平並未預先告知軍演，但他不擔心局勢，「我和習主席關係很好，但他沒跟我提過任何相關細節。而且我不相信他會這麼做（指犯台）。」並表示「中國20年來一直在台海進行軍演，過去的規模還更大」。

儘管川普強調並不擔心台海局勢，但中國駐美大使館29日發文則點出箇中緣由是不滿對台軍售，指美國批准大規模對台軍售，是嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

共軍近日宣布舉行代號「正義使命-2025」的圍台軍演，並納入實彈射擊的計畫，川普29日於美國佛羅里達的海湖莊園（Mar-a-Lago）與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，川普受訪時表示，習近平未向他提及軍演，但他有關注到相關訊息。

川普表示，他不相信習近平會犯台，他不感到擔憂；中國過去20年年來一直在台海區域舉行海上軍事演習，甚至有的軍演比這次的軍演規模更大。

美國川普政府日前公布新一輪對台軍售，項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」等八案，軍售金額共計111.054億美元（約新台幣3,500億元）。

中國駐美大使館發文表示，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

共軍 軍演

延伸閱讀

普亭：烏企圖襲官邸 川普：我很生氣 澤倫斯基：捏造故事

彭博：習近平乘「川普東風」在外交貿易上凱旋 2026年有2目標

川普稱川澤會「極佳」 美允供15年安全保證 烏盼達50年

內唐亞胡會川普 川：伊朗若重建核子計畫 美將再次攻擊

相關新聞

川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命二○二五」的圍台軍演，美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台，他不...

李翔宙示警 台海和平從未如此脆弱

中共圍台軍演昨實施遠程火砲實彈射擊，演習落彈區散布在我國領海鄰接海域廿四浬線周邊，陸方嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。國際高度...

共軍環台軍演 歐盟英美法德各國反應一覽

中國解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演和實彈射擊，國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。以下整理歐盟和英美法德等國的回應

李翔宙專文：九三閱兵到正義使命 圍台軍演到奪權懾阻

2025年結束前，全世界共同見證了中國兩次重要軍力展示。9月3日「紀念抗戰勝利80周年」閱兵式上，中共中央總書記習近平、...

共軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：批北京刻意升級情勢

共軍近日發動圍台軍演，並進行實彈射擊，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moo...

距台本島最近！圖解共軍圍台軍演第2天 27枚火箭射在哪裡

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，國防部情報次長謝日升表示，共軍從30日上午9時到下午1時，從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動2波火箭實彈射擊，總計27枚火箭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。