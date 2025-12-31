聽新聞
李翔宙示警 台海和平從未如此脆弱

聯合報／ 本報記者／台北報導
國安局前局長李翔宙。圖／聯合報系資料照片
中共圍台軍演昨實施遠程火砲實彈射擊，演習落彈區散布在我國領海鄰接海域廿四浬線周邊，陸方嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。國際高度關注台海情勢，我外交部訴諸國際強調維持台海和平穩定已是國際社會高度共識，也符合各方重要利益，並批評中國持續破壞國際秩序和區域現狀。

台海緊張情勢升溫，國安局前局長李翔宙示警，從今年九月三日中共閱兵到這次「正義使命二○二五」圍台軍演，從靜態武力展示到動態實戰軍演，兩事件之間並非孤立個案，是北京精心設計戰略敘事鏈條中的關鍵節點，中國戰略意圖已然清晰：通過持續的軍事壓力改變台海現狀，壓縮台灣生存空間，測試美日同盟決心。這不是簡單的軍演，而是精心設計的戰略博弈。以下是李翔宙專文分析：

中共這次軍演展現若干前所未見的特徵，標誌對台軍事威脅新階段。演訓區域極度貼近，空間壓縮測試台灣的紅線容忍度，為未來實際軍事行動進行戰略地緣實勘；「開局即打」即興作戰模式，宣示已擺脫傳統漸進序列的僵化戰略思維；緊接著在台灣周邊以責任區規劃、長達十小時實彈演練，刻意壓縮反應時間與空間、模糊演習與實戰的界線，彰顯「由演轉戰」無縫切換。

再看演習科目，海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻，明確構成全般封島作戰體系，尤其強調「外線立體懾阻」，明確指向阻絕美日介入。軍演時機選擇的政治算計明顯，在美國批准一一一億美元軍售、日本首相高市早苗提及「台灣有事即日本有事」後，讓軍演成為對台日美的三重警告。

面對中國軍事展示，美國反應異常謹慎而曖昧，反映華府在台海問題的戰略困境，「戰略模糊」原是為保留政策彈性，卻被迫轉為戰略被動。更深層的矛盾在於川普對華政策反覆，近期在對中國批評上異常收斂，似意圖為貿易協議創造氛圍。

再觀日本角色，高市早苗的表述突破戰後外交的自我約束，標誌在台海問題從模糊轉向明確，導致中國強烈反應，此次軍演更隱含劍指日本意圖。

對台灣而言，中共展現令人不安的「常態化威脅」，賴政府強調已「全面掌握」，展現「從從容容」姿態，又聲嚴厲色不斷重複威脅存在，以正當化國防預算增加。矛盾的溝通策略長期暗使社會麻木疲乏；更弔詭的是軍演宣布當日台股創新高，當軍事威脅成日常，當資本市場漸與風險共存，台灣社會是展現了韌性，還是正失去敏感性？

美國的沉默、日本的矛盾、台灣的適應，顯示這場博弈的各方困境，參與者似都在為最壞情境做準備，卻無人真正掌握避免最壞情境的方案。戰略模糊正讓位於戰略清晰，也意味衝突風險的實質上升。

台海和平從未如此脆弱，參與者的戰略選項也從未如此有限，如何在軍備競賽、相互威懾與維護和平間找到平衡，考驗所有決策者智慧，答案尚不明朗，但時間窗口正快速關閉。

共軍 軍演 演習 李翔宙 高市早苗 國防預算 台灣有事 美日同盟 貿易協議 川普

