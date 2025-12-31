聽新聞
川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台。美聯社
美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台。美聯社

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命二○二五」的圍台軍演，美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台，他不擔心局勢，並且表示中國過去廿年來一直在台海地區舉行海上軍演。

中國駐美大使館廿九日則發文表示，美國批准大規模對台軍售，是嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

川普廿九日於美國佛羅里達的海湖莊園與以色列總理內唐亞胡會面，川普受訪時表示，習近平未向他提及軍演，但他有關注到相關訊息。

川普說，他不相信習近平會犯台（I don't believe he's going to be doing it），他不感到擔憂；中國過去廿年、廿五年來一直在台海區域舉行海上軍事演習，甚至有的軍演比這次的軍演規模更大。

美國川普政府日前公布新一輪對台軍售，項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」等八案，軍售金額共一一一點○五四億美元（逾新台幣三五○○億元）。

中國駐美大使館發文表示，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

中國駐美大使館表示，中方第一時間向美方提出嚴正交涉，並對外闡明嚴正立場；並指中國外交部廿六日公布對廿家美國軍工企業和十名高級管理人員採取反制措施，指鑑於軍售問題的嚴重性，中方的措施合理合法。

歐盟執委會發言人卅日說，中國大陸在台灣周邊舉行的軍演進一步加劇區域內緊張，「我們反對任何片面改變現狀的行動，尤其是訴諸武力或脅迫的行動」。

