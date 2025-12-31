共軍實彈射擊 最靠近台灣的一次

中共解放軍代號「正義使命2025」對台軍演第二天，東部戰區昨（30）日在上午9時和下午13時，分別對台灣北部和南部外海進行實彈射擊，並稱取得預期效果。

國防部情報次長謝日升表示，共軍是從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動兩波火箭實彈射擊，總計27枚火箭。

這次軍演未發現共軍射擊東風系列導彈，但相較1996年飛彈危機以來歷次軍演，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。

針對美國總統川普對這次演習的表態，大陸外交部發言人林劍回應稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，解放軍開展有關軍事演習，是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

昨日上午8時，解放軍東部戰區宣布，組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣島南北兩端相關海域，展開查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗海空協同、一體封控能力。

東部戰區發言人李熹隨後宣布，共軍於上午9時、下午13時，分別對台灣島北部、南部相關海域進行實彈射擊，目標全部命中。

在台灣東部，共軍昨晚也發布，在台灣島以東，組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力，展開立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗編隊協同、體系作戰、精打擊要能力。

綜合央視等陸媒報導，大陸福建海警也繼續在台灣周邊海域執法巡查，稱檢驗區域管控能力。