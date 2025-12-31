快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

賴總統：不升高兩岸衝突 以負責任態度 應對中共軍演

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
中共發動「正義使命2025」對台軍演，國防部30日晚間舉行記者會回應。海巡署副署長謝慶欽於記者會播放影片，我海巡艦驅離中國海警畫面。記者林澔一／翻攝
中共發動「正義使命2025」對台軍演，國防部30日晚間舉行記者會回應。海巡署副署長謝慶欽於記者會播放影片，我海巡艦驅離中國海警畫面。記者林澔一／翻攝

針對中共環台軍演，賴清德總統昨（30）日對中國表達嚴厲譴責，並與國防部視訊會議，聽取最新情勢報告，要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對，政府會以負責任態度，不升高衝突、不挑起爭端，請國人安心。

賴總統昨日透過臉書表示，維護台海與印太和平，是國際社會共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，絕非負責任大國應有作為。

賴總統指出，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他表達最嚴厲譴責。近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

賴總統指出，政府會以負責任態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。

賴總統感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空最前線沉著應對各項威脅。他請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家安全。

中共發動「正義使命2025」對台軍演，國防部30日晚間舉行記者會回應。海巡署副署長謝慶欽於記者會播放影片，我海巡艦驅離中國海警畫面。記者林澔一／翻攝
中共發動「正義使命2025」對台軍演，國防部30日晚間舉行記者會回應。海巡署副署長謝慶欽於記者會播放影片，我海巡艦驅離中國海警畫面。記者林澔一／翻攝

卓榮泰昨日於經發會顧問會議致詞時表示，中共正在台灣四周，對台灣海域、空域進行軍演，大家在會議討論均衡台灣，對國際社會來講是強烈的對比，對中國當局是極大諷刺。顧問們在這裡聚會，傳遞很明顯訊息：這個會議才是對和平的示範、對安定的保障。

卓榮泰也再次向在野喊話，希望明年度中央政府總預算在立法院要儘速審議通過，才能有足夠實力跟國家財政來建設與發展，也才真正能夠均衡台灣，同時籲請國會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算，才能提升國防，也才能達到賴總統希望的，讓軍工產業成為另一座護國群山。

共軍 軍演

延伸閱讀

【重磅快評】若願回顧扁朝 卓揆或許不必強迫全民陪葬

卓榮泰喊話立院儘速通過國防特別條例 團結沒有敵人

卓揆指「二上一下一平穩」達陣 預告明年加開經發會

經發會揭兩項施政重點 卓榮泰：治水及少子女化政策推動

相關新聞

川普：不信習近平會犯台 過去有更大規模軍演

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命二○二五」的圍台軍演，美國總統川普廿九日表示，他不相信中國國家主席習近平會犯台，他不...

李翔宙示警 台海和平從未如此脆弱

中共圍台軍演昨實施遠程火砲實彈射擊，演習落彈區散布在我國領海鄰接海域廿四浬線周邊，陸方嗆聲「圍台鏈條越勒越緊」。國際高度...

共軍環台軍演 歐盟英美法德各國反應一覽

中國解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演和實彈射擊，國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。以下整理歐盟和英美法德等國的回應

李翔宙專文：九三閱兵到正義使命 圍台軍演到奪權懾阻

2025年結束前，全世界共同見證了中國兩次重要軍力展示。9月3日「紀念抗戰勝利80周年」閱兵式上，中共中央總書記習近平、...

共軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：批北京刻意升級情勢

共軍近日發動圍台軍演，並進行實彈射擊，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moo...

距台本島最近！圖解共軍圍台軍演第2天 27枚火箭射在哪裡

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，國防部情報次長謝日升表示，共軍從30日上午9時到下午1時，從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動2波火箭實彈射擊，總計27枚火箭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。