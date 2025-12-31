賴總統：不升高兩岸衝突 以負責任態度 應對中共軍演

針對中共環台軍演，賴清德總統昨（30）日對中國表達嚴厲譴責，並與國防部視訊會議，聽取最新情勢報告，要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對，政府會以負責任態度，不升高衝突、不挑起爭端，請國人安心。

賴總統昨日透過臉書表示，維護台海與印太和平，是國際社會共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，絕非負責任大國應有作為。

賴總統指出，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他表達最嚴厲譴責。近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

賴總統指出，政府會以負責任態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。

賴總統感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空最前線沉著應對各項威脅。他請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家安全。

中共發動「正義使命2025」對台軍演，國防部30日晚間舉行記者會回應。海巡署副署長謝慶欽於記者會播放影片，我海巡艦驅離中國海警畫面。記者林澔一／翻攝

卓榮泰昨日於經發會顧問會議致詞時表示，中共正在台灣四周，對台灣海域、空域進行軍演，大家在會議討論均衡台灣，對國際社會來講是強烈的對比，對中國當局是極大諷刺。顧問們在這裡聚會，傳遞很明顯訊息：這個會議才是對和平的示範、對安定的保障。

卓榮泰也再次向在野喊話，希望明年度中央政府總預算在立法院要儘速審議通過，才能有足夠實力跟國家財政來建設與發展，也才真正能夠均衡台灣，同時籲請國會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算，才能提升國防，也才能達到賴總統希望的，讓軍工產業成為另一座護國群山。