李翔宙專文：九三閱兵到正義使命 圍台軍演到奪權懾阻

2025年結束前，全世界共同見證了中國兩次重要軍力展示。9月3日「紀念抗戰勝利80周年」閱兵式上，中共中央總書記習近平、俄羅斯總統普亭及北韓領導人金正恩同框，象徵性地共同檢閱中國重要新科戰略武器系統的龐大陣容，這是共產極權世界的反西方聯盟的新把戲。

而中國這次無預警的「正義使命-2025」軍演，戰略意圖呈現清晰的升級軌跡，從靜態武力展示到動態實戰軍演，從政治象徵與國際動員到軍事威懾與區域控制，這兩次事件之間，並非孤立個案，而是北京精心設計戰略敘事鏈條中的關鍵節點。

「正義使命-2025」軍演展現出若干前所未見的特徵，尤其標誌著中國對台軍事威脅進入新階段。

首先是演訓區域的極度貼近，這種空間壓縮不僅測試台灣的紅線容忍度，更在為未來的實際軍事行動進行戰略地緣實勘。

其次是「開局即打」的即興作戰模式，宣示著共軍已擺脫傳統漸進序列的僵化戰略思維；緊接著就在台灣周邊以責任區規劃、進行長達10小時實彈演練，旨在刻意壓縮反應時間與決策空間、模糊演習與實戰的界線，更明確彰顯「由演轉戰」的無縫切換。

再看演習科目，海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻，明確構成全般封島作戰體系；其中「外線立體懾阻」的名詞由發言人特別發表強調，如此不加掩飾地傳遞這一訊息，明確指向阻絕美日介入的戰略目標。

尤為明顯是時機選擇的政治算計，軍演發生在美國批准史上最大規模111億美元對台軍售後，也發生在日本首相高市早苗公開提及「台灣有事即日本有事」後，這種時機設定，讓軍演成為對台、日、美的三重警告！

面對中國的軍事展示，美國的反應呈現出異常謹慎而曖昧；CBS新聞詢問五角大廈對此次軍演的評論，得到的回應是「無可奉告」。沉默背後，反映華府在台海問題上日益加深的戰略困境。一方面，美國持續透過軍售與安全承諾強化對台威懾，試圖延長戰略模糊的時間軸。另一方面，華府在語言與政策上刻意避免明確的防衛承諾界線，既要展現支持台灣的決心，又要避免被捲入不可控的衝突。這種「戰略模糊」原本是為美國保留政策彈性，如今卻被迫轉為戰略被動。

更深層的矛盾在於川普政府對華政策的反覆矛盾，尤其近期在對中國批評上異常收斂，似乎意圖為達成貿易協議創造氛圍。

再觀日本在此次事件扮演的角色，高市早苗關於「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的表述，突破了日本戰後外交的自我約束，標誌著東京在台海問題上從模糊轉向明確，這也導致中國極為強烈的反應，不僅外交官員發出威脅性言論，還在黃海舉行針對性軍演，進一步激化了中日緊張，如此背景，「正義使命-2025」軍演更隱含劍指日本的意圖。

對台灣而言，從93閱兵到正義使命軍演，展現令人不安的「常態化威脅」，賴政府一方面強調已「全面掌握」情資，展現「從從容容」的姿態，另一方面又聲嚴厲色不斷重複威脅的存在，以正當化國防預算的增加。這種矛盾的溝通策略，長期而言，其實暗使社會的麻木與疲乏；更弔詭的是，軍演宣布當日，台灣股市反創新高；此現象可被解讀為市場對風險的適應，卻更反映社會對威脅的麻木。當軍事威脅成日常，當資本市場漸與風險共存，台灣社會究竟是展現了韌性，還是正失去敏感性?

「正義使命-2025」不會是最後一次軍演，更可能是新常態的開始；從戰略層面，從93閱兵軍力展示，到正義使命檢驗實戰能力，中國的戰略意圖已然清晰：通過持續的軍事壓力，改變台海現狀，壓縮台灣的生存空間，測試美日同盟的決心。這不是簡單的軍事演習，而是1場精心設計的戰略博弈。

美國的沉默、日本的矛盾、台灣的適應，都顯示出這場博弈中的各方困境。最令人擔憂的是，所有參與者似乎都在為最壞情境做準備，卻沒有任何一方真正掌握避免最壞情境的方案。戰略模糊正在讓位於戰略清晰，而這種清晰卻也意味著衝突風險的實質上升。

台海的和平從未如此脆弱，所有參與者的戰略選項也從未如此有限。在這個被軍演常態化、威脅制度化的「後正義使命時代」，如何在軍備競賽、相互威懾與維護和平之間找到平衡，將是未來數年考驗所有決策者智慧的核心議題。答案尚不明朗，但時間窗口正在快速關閉。（國安局前局長李翔宙）