快訊

太子集團洗錢案…李添在台第2女特助當人頭購超跑 涉洗錢30萬交保

學者：遠火威脅增 台灣之盾建構多層次攔截具迫切性

中央社／ 台北30日電

中共宣布軍演並實彈射擊火箭彈，學者認為，現行台灣並無有效、相對應成本的軍備來攔截火箭彈，因此推動「台灣之盾」有其必要性，藉此建構包含能防禦火箭彈的攔截系統，是超前部署的必要作為。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

國防部傍晚舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明，中共遠火部隊共射擊2波次火箭彈，第1波次為上午9時從福建平潭射擊17枚，落彈區於基隆東北方70浬、無飛越台灣上空；第2波次於下午1時，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，中共遠火部隊具備跨海打擊能力，此次發射的彈種PCH-191型最大射程為280公里，另一型據悉可達400公里，已可涵蓋絕大部分台灣西部地區；其具備些許精準特性，可扮演中共聯合打擊大量輸出火力的選項，而成本又比彈道及巡弋飛彈低，雖不到「遠火洗地」，但具一定威脅性。

揭仲提到，台灣面對遠火系統並沒有較佳的攔截系統，若使用高價的愛國者、天弓防空飛彈，不僅是「不對稱的接戰」，也可能消耗不必要的國軍彈藥。因此，總統賴清德推動的「台灣之盾」有其必要性，藉此建構包含能夠防禦火箭彈的攔截系統，是超前部署的必要作為。

國防院學者舒孝煌表示，以色列過去就曾使用鐵穹系統攔截火箭彈，但即便如此也曾遭遇備彈量不足的問題；揭仲也提到，由於攔截一枚火箭彈通常需要動用兩枚飛彈，因此需要儲存一定數量彈藥，此為國軍日後精進的重要方向。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑則點出國軍裝備「機動化」的重要性，他表示，由於中共火箭彈射程可攻擊台灣西部地區，除民眾疏散的重要性外，國軍許多新式裝備，例如HIMARS海馬士多管火箭系統、M109A7自走砲、空軍新式雷達都是機動型，但也必須針對掩體進行加固或地下化，藉此增加生存率。

林穎佑認為，台灣高度城市化，中共直接用火箭彈攻擊市區人口密集處的機率不高，因為中共是想透過武力逼統、上談判桌，若刻意無差別攻擊平民易激起民眾不滿，不利於統一進程。

共軍 軍演

延伸閱讀

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

共軍圍台軍演 發射2波27枚火箭實彈、71共機出海擾台

為了讓台灣有感！專家分析中共軍演「直接原因」：這次對民眾生活衝擊最大

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

相關新聞

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，國防部情報次長謝日升表示，共軍從今天上午9時到下午1時之間，從福建地區對北部第一操...

共軍無人機空拍台北101？國防部：共機未進24海浬 明顯認知作戰

中共發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片，其中中共媒體張貼一張拍攝台北市景、俯瞰台北101的照片，宣稱是...

李翔宙專文：九三閱兵到正義使命 圍台軍演到奪權懾阻

2025年結束前，全世界共同見證了中國兩次重要軍力展示。9月3日「紀念抗戰勝利80周年」閱兵式上，中共中央總書記習近平、...

共軍圍台軍演 發射2波27枚火箭實彈、71共機出海擾台

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，情報次長謝日升表示，共軍從今天上午9點到下午1點之間，從福建平潭對北部第一操演區和...

解放軍最新無人裝備亮相！陸專家「4關鍵詞概括」：演習新戰術貼合實戰

代號為「正義使命—2025」的軍事演習29日開始以圍島形式全面展開，據香港文匯網報導，12月29日，解放軍東部戰區組織「...

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

中國人民解放軍東部戰區昨天發布實施聯合軍演，基隆籍有20多艘漁船昨天傍晚和今天都在富貴角外海20多浬處，發現一艘編號「1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。