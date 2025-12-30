共軍環台軍演 菲律賓駐台代表促各方克制避免升高情勢

快訊

中央社／ 台北30日電

共軍對台軍演菲律賓駐台代表彭科蓉今天透過聲明表達關切，並強調各方應以最大程度地克制，避免升高情勢的舉措。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

菲律賓駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos）今天透過馬尼拉經濟文化辦事處發布聲明表示，正與菲律賓移工部（DMW）、海外勞工福利署（OWWA）密切注意中國環台軍演的相關報導。

彭科蓉指出，升高台海或更大區域風險情勢，以及誤判或衝突的發展，都令人擔憂，尤其是此舉措對區域穩定、貿易路線、在台工作菲律賓國民安危與生存的可能影響。

彭科蓉呼籲，各方應以最大程度地克制，避免升高情勢的舉措，並保持溝通管道暢通。馬尼拉經濟文化辦事處與菲律賓相關政府單位以及台灣的各夥伴保持密切協同，以確保菲律賓國民的安全與福祉。

彭科蓉提到，馬尼拉經濟文化辦事處建議在台灣的菲律賓國民保持冷靜，並透過官方管道取得資訊，遵守台灣當局以及菲律賓政府的指引。

此外，針對勞動部明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心，彭科蓉今天透過另一聲明表達歡迎，並表示，此倡議反映菲律賓和台灣持續成長的夥伴關係，更是邁向合理、透明和以勞工為中心攬才的重要一步。

彭科蓉說，期待協助勞動部完善跨國勞動力延攬中心的運作細節，並與飯店業者、商港等受缺工影響的產業合作，以促進共榮和維護移工尊嚴。

