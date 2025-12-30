共軍環台軍演 專家：測試迅速切換至進攻態勢向美日釋訊號

美國「紐約時報」報導，中國今天加強對台灣周邊展開軍演，對台灣外海發射遠程火炮。中國人民解放軍還出動新型兩棲攻擊艦、艦艇和軍機演練擊退來犯敵軍，展現封鎖台灣的能力。

「紐約時報」（The New York Times）報導，這項代號「正義使命－2025」演習昨天已經開始，中國出動轟炸機、戰鬥噴射機、軍艦、無人機和飛彈部隊，搭配強硬論調和好戰影片展示軍力。中國宣稱，部隊將在台灣的四面八方一共7個演訓區展開演習。

中國軍方今天表示，其驅逐艦、護衛艦和戰鬥轟炸機已在台灣北端及南端附近操演，測試發現並攻擊敵方軍機、艦艇和潛艦的能力。中國軍方同時警告未參與演習的船舶和飛機遠離預計持續到晚間的7個實彈射擊區。

台灣國防部表示，共軍在福建省的遠程火箭炮兵部隊曾針對其所劃設北部目標區進行實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊。中國軍方證實已向台灣北方發射，隨後並宣布也對台灣南方海域發射遠程火炮。

中國軍方發布一段影片，宣稱是一輛機動火箭發射車齊射炮彈落入一片海域。專家表示，該型發射車似為靈活機動而且成本相對低廉的PCH-191式火箭炮，中國大量生產這款火箭炮，以取代更大型、更昂貴的飛彈發射裝置。

美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）中國地面部隊研究中心（China Landpower Studies Center）主任阿洛斯德基（Joshua Arostegui）先前受訪時表示：「他們基本上能在沿岸任何地點發射，射程可涵蓋大部分，甚至是全部台灣本島。」

追蹤解放軍動態的PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）表示，這也是針對可能攻擊或封鎖台灣所進行的演練。這次演習距離中國國家主席習近平任命管轄範圍涵蓋台灣的共軍東部戰區新司令員僅一週時間。

路易斯受訪時表示：「我認為東部戰區司令部這次主要想測試並展示能否快速集結部隊，藉此如他們所說的奪取海、空域的綜合制權…可以說他們能夠從日常部署迅速切換到演習或進攻態勢。」

中國此舉可能也有恫嚇日本的意圖。日本首相高市早苗曾表示，若中國攻打台灣，日本可能伸出援手，並且在中國警告和杯葛下仍堅定立場。這次演習也緊接著美國政府公布逾110億美元對台軍售計畫。

華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，中國領導人似乎試圖透過演習向外界證明「日本不會、也無法有所作為」來協防台灣。

她說：「我認為日本因素其實才是中國這次決定軍演的主要動力。中國已經把自己逼到只能接受高市早苗正式撤回談話的絕境。這根本不可能發生。」