共軍無人機空拍台北101？國防部：共機未進24海浬 明顯認知作戰

中共發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片，其中中共媒體張貼一張拍攝台北市景、俯瞰台北101的照片，宣稱是由中共無人機取景。國防部情報次長謝日升表示，有注意到這則網路訊息，不過昨天的中共無人機都在24海浬外，所以這則消息和事實有所出入，我方認為是很明顯的認知作戰。

對於外界推測共軍是利用TB-001「雙尾蠍」大型無人機拍攝101大樓，謝日升進一步說明，TB-001無人機的確有在台灣周邊活動，但很肯定沒有進入到24浬鄰接區內。至於照片的真偽，謝日升語帶玄機的表示，畫面有經過分析，其實用手機透過AI處理就能得到想要的結果，若要刻意做的話，當然有各種可能。

另一方面，也有外界聲音質疑國軍公布F-16監控空警500預警機的畫面是變造自共軍空中閱兵影片，謝日升說，我方沒有必要任何後製處理，這是實際呈現空軍任務的成果，網路上也都可蒐集到美軍使用狙擊手莢艙呈現的畫面，就可理解我方畫面是真實的。

國防部發言人孫立方也強調，我方不需要P圖，從2022年起就已經證實，我方監控共軍的圖片都是真的。

此次軍演也傳出共軍驅逐艦「烏魯木齊號」企圖進入我24浬鄰接區，遭國軍成功級「班超艦」以火控雷達「鎖定」警告，海軍司令部參謀長邱俊榮中將說明，根據國軍「經常戰備時期突發狀況處置規定」，中共艦艇若接近24浬，我方會由對應艦艇採取必要防禦性警告措施，班超艦對進入24浬的共艦實施必要應對，也是在這範圍內，這是一種示警、驅離，不會升高情勢，也不會引發爭端。面對追問，邱俊榮並未否認雷達鎖定一事，僅說明我艦在海上會採取通信警告、必要的防禦性示警，不過詳細執行做法因涉及作戰安全，不進一步說明。