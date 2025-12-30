共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
情報次長謝日升中將。圖／國防部提供
共軍發動「正義使命2025」對台軍演國防部情報次長謝日升表示，共軍從今天上午9時到下午1時之間，從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。謝日升說，這次軍演並未發現共軍射擊東風系列導彈，但此次火箭的落點，相較於96飛彈危機等歷次軍演，是最接近台灣本島的一次。

謝日升進一步說明，今天兩波火箭射擊落點都接近我方24浬鄰接區，上午9時第一波火箭由福建平潭發射17枚，落點約在基隆東北方70浬，落點在24浬外，並未飛越台灣。下午1時由泉州發射10枚火箭，落點在台南西方約50浬海上，落點在12浬領海及24浬鄰接區之間，也沒有飛越台灣本島上空。

謝世升指出，這次軍演並未發現共軍射擊東風系列導彈。但他也承認，這次火箭的落點，相較於96飛彈危機等歷次軍演，是最接近台灣本島的一次。他強調「這也是共軍刻意要傳遞的訊息之一」。

另外，到今日下午3時為止，總計有71架次共機出海，其中35架次跨越台海中線，進入我北部、中部及西南空域。另一方面，偵獲中共軍艦13艘，其中11艘進入我24浬鄰接區。公務海警船15艘，其中8艘進入我鄰接區。在西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘共艦，仍停留在西太平洋海域。

謝日升說，這次軍演沒有發現中共軍艦或公務船進入我12海浬領海，海巡署副署長謝慶欽表示，目前還有8艘海警船靠近台灣本島，最近的離岸際24.2浬，例如海警1303號船約距離限制水域外0.8哩，離彭佳嶼岸計約25浬。不太可能用偵蒐裝備拍攝到岸際。

另外，今天偵搜到9艘列管在黑名單的權宜輪，其中1艘正在航行中，8艘正在高雄和安平港泊區等待申請進港，目前沒有發現任何異常態樣或與軍演有關，海巡署會追蹤，目前則由航港局依正常程序接受申請進港。

謝日升並指出，這次針對性軍演不僅是恫嚇台灣，更影響到國際航安，根據民航局公布資料，今天全天共計有941班次民航機過境台北飛航情報區，由於民航局必須對經過操演空域的國際航班採取必要、預防性的調整，導致941班次受到影響；此外在演習區域中也有一定數量商船、漁船作業。

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，國防部情報次長謝日升表示，發動2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。這次軍演雖未發現共軍射擊東風系列導彈，不過火箭落點卻是最接近台灣本島的一次。圖／國防部提供
