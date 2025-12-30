快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍圍台軍演 發射2波27枚火箭實彈、71共機出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍發動「正義使命2025」對台軍演，國防部表示，共軍從今天上午9點到下午1點之間，從福建平潭對北部第一操演區和台南高雄以西的第三操演區，進行2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。圖／國防部提供
共軍發動「正義使命2025」對台軍演，國防部表示，共軍從今天上午9點到下午1點之間，從福建平潭對北部第一操演區和台南高雄以西的第三操演區，進行2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。圖／國防部提供

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，情報次長謝日升表示，共軍從今天上午9點到下午1點之間，從福建平潭對北部第一操演區和台南高雄以西的第三操演區，進行2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。

另一方面，軍方統計，到今日下午3點為止，總計有71架次共機出海，其中35架次於跨越台海中線，進入我北部、中部及西南空域。另一方面也偵獲中共軍艦13艘，其中11艘進入我24浬臨接區。公務海警船15艘，其中8艘進入我鄰接區。

謝日升並指出，在東南海域外海的兩棲攻擊艦編隊4艘共艦，仍停留在東南海域。

【中央社／台北30日電】

中共對台軍演，國防部今天表示，共軍上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27枚；軍演嚴重威脅國際航安，共影響941架次民航機。

另外，國軍也偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有共艦13艘（11艘進入鄰接區）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區）。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

國防部傍晚舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明，共軍於上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域，向台灣北部（17枚）、西南海域（10枚）射擊共2波次多管火箭，共計27枚。

另外，統計自今天上午6時起至下午3時止，偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有共艦13艘（11艘進入鄰接區）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區），及位於西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘。

謝日升指出，此次實彈演習，尤其是下午偵獲的落彈點確實比較接近台灣，並在24浬內，相較過往更接近台灣，這是事實。他說明，中共射擊2波次，第1波次為上午9時從福建平潭射擊17枚，落彈區於基隆東北方70浬、無飛越台灣上空；第2波次於下午1時，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

謝日升強調，針對性軍演不僅恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安，根據交通部民航局資訊，今天共影響941架次國際過境航空器（民航），以及影響演習區內一定數量的商船、漁船。

國防部上午透過新聞稿指出，自上午9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊。

鄰接區為領海外側延伸至距領海基線24浬處，國家在此海域擁管轄權。

共軍 軍演 台海 實彈

延伸閱讀

共軍軍演之際…陸海海警船駛入釣魚台周邊天數 破歷年紀錄

共軍演習 我國軍嚴密監控…海軍承德艦卻遭爆「職場霸凌」留港調查

影／共軍圍台軍演…金門多輛戰車上路偵巡 居民：部隊有在動比較安心

中共圍台軍演…漁民驚「當然會怕」 琉球區漁會籲：避開別正面衝突

相關新聞

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

中國人民解放軍東部戰區昨天發布實施聯合軍演，基隆籍有20多艘漁船昨天傍晚和今天都在富貴角外海20多浬處，發現一艘編號「1...

共軍再宣布 於台灣以東海域開展「奪控要港」等科目演練

繼今日在台灣北部及南部海域展開實彈射擊後，中共解放軍東部戰區15時30分左右再發布消息稱，12月30日，解放軍東部戰區位...

解放軍最新無人裝備亮相！陸專家「4關鍵詞概括」：演習新戰術貼合實戰

代號為「正義使命—2025」的軍事演習29日開始以圍島形式全面展開，據香港文匯網報導，12月29日，解放軍東部戰區組織「...

中共圍台軍演…漁民驚「當然會怕」 琉球區漁會籲：避開別正面衝突

中共解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」圍台軍演，琉球區漁會理事長洪文良說，海巡、漁業署都有提醒，漁會也有跟漁民通報...

影／共軍圍台軍演…金門多輛戰車上路偵巡 居民：部隊有在動比較安心

中共解放軍東部戰區自昨日起展開「正義使命－2025」圍台軍演，今日並在台灣周邊5處海域與空域進行實彈射擊演訓。與中國大陸...

共軍圍台軍演 發射2波27枚火箭實彈、71共機出海擾台

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，情報次長謝日升表示，共軍從今天上午9點到下午1點之間，從福建平潭對北部第一操演區和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。