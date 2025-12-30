解放軍最新無人裝備亮相！陸專家「4關鍵詞概括」：演習新戰術貼合實戰

代號為「正義使命—2025」的軍事演習29日開始以圍島形式全面展開，據香港文匯網報導，12月29日，解放軍東部戰區組織「正義使命—2025」演習。在當晚《新聞聯播》播出的演習畫面中，出現了解放軍無人機俯瞰台北101大廈的鏡頭。

報導稱，演習當天，東部戰區發布AI短視頻《聯武群戈斬「獨」道》。彩虹—9察打一體無人機、HSU001無人潛航器、「虎鯨號」大型無人作戰艇、「九天」無人機、機器狼等最新無人裝備紛紛亮相。

視頻中，以彩虹—9察打一體無人機為代表的高空「鷹群」，實施長航時、高精度偵察監視與精準打擊；以HSU001無人潛航器為代表的水下「鯊群」，執行隱蔽偵察與反潛任務；以「虎鯨」無人作戰艇為代表的水面「魚群」，執行誘敵、偵察與反艦作戰；以「九天」無人母機及其投送的微型無人機為代表的低空「蜂群」，執行空中集群突擊；以機器狼為代表的山地「狼群」，執行山地、叢林複雜環境偵察、滲透與突襲；以智能機器人為代表的城鎮「猿群」，執行城鎮奪控任務。

無人作戰體系擔當重要角色。報導稱，此次「正義使命—2025」演習無人作戰體系在其中擔當重要角色。首先，無人作戰體系是切斷外部干涉通道和精準打擊重要目標的關鍵手段；其次，無人裝備擁有快速部署和精準打擊能力，是支撐「開局即打」模式的重要基礎；最後，無人裝備也是「正義使命」的正義性彰顯。其「精打擊要」可以在有效懲戒「台獨」頑固分子的同時，最大限度減少附帶損傷。

大陸國防大學教授張弛表示，29日上午的演習，可以用覆蓋、封控、精打、斬首四個關鍵詞來概括。張弛指出，覆蓋，即參演部隊演練了對台軍艦機目標、導彈陣地、重要軍港、彈藥倉庫、後勤設施等進行火力覆蓋，實施多波次打擊，表明台軍的所有目標都在解放軍的火力網覆蓋之下，我們有能力隨時消滅它的戰爭工具、打掉它的戰爭潛力。

「封控，是參演部隊演練對台島的重要港口和航線進行封控，塑造了真打實封、孤困台島之勢。」張弛說，精打，是演習開始後，參演部隊迅速對台島的相關機動目標進行了追瞄懾打，其目的就是讓台軍從外部勢力購買的進攻性武器無處可逃，隨時面臨滅頂之災，「可以說，你買多少武器，我就給你打掉多少。」

最後是「斬首」。張弛強調，演習對「台獨」分裂勢力頭目的重要形象目標進行了模擬打擊，這就意味着，解放軍具備了強大的能力，隨時對「台獨」首惡分子精準制裁。